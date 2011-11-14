Sebahattin ve Cem’i uğurladık





T24- Van’da görev yaparken 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde, kaldıkları Bayram Otel’in enkazında hayatını kaybeden DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir memleketlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi





Deprem bölgesi Van’da görev yaparken, çarşamba günkü 5.6 büyüklüğündeki depremde, kaldıkları otelin enkazında hayatlarını kaybeden sevgili arkadaşlarımız Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’i bugün gözyaşlarıyla uğurladık. Erzurum ve Tunceli’deki cenaze törenlerine katılan binlerce kişi, Yılmaz ve Emir aileleri ile DHA mensuplarının acısını paylaştı.





Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere bakanlar, basın örgütleri ve çeşitli kuruluşların başsağlığı mesajı yayımladığı görev şehidi arkadaşlarımız Sebahattin Yılmaz bugün öğle üzeri Erzurum’da, Cem Emir de Tunceli’de toprağa verildi. Cenaze törenlerine kentlerin yöneticileri, basın, siyaset, sanat, üniversite ve iş dünyasından çok sayıda kişi ile Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in binlerce seveni katıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi, Doğan Holding, Kanal D, Doğan Haber Ajansı, CNN Türk çalışanları, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın İlan Kurumu ile çok sayıda basın kuruluşu ve meslek örgütü çelenk gönderdi.





Fotoğrafta da ayrılmadılar





'Haber Şehitlerimiz’ başlığı ile hazırlanan fotoğrafta Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir yakalara birlikte takıldı. Omuz omuza çalışan, sonra ürettiklerini birlikte servis eden Yılmaz’a Erzurum’da, Emir’e ise Tunceli’de tören yapıldı. Ama kaderleri aynı, yakalara takılan fotoğraflarında bile ayrılmayan Yılmaz ve Emir sadece mezarlıkta birbirlerinden ayrıldı.



‘Böyle veda etmek zor’





Van’da 18 yılı aşkın süre Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) muhabir olarak görev yapan Sebahattin Yılmaz için memleketi Erzurum’da Gürcükapı Camii’nde tören düzenlendi. Törene Vali Sebahattin Öztürk başta olmak üzere kentin yöneticileri, basın, siyaset, sanat, üniversite ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.





Sebahattin Yılmaz’ın 21 yıllık eşi Gönül Yılmaz, oğlu İstanbul Üniversitesi öğrencisi Alperen ile Van Anadolu Lisesi öğrencisi kızı Ecem Nur’un hıçkırıkları herkesi ağlattı. Gönül Yılmaz, hayat arkadaşını uğurlarken güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Sebahattin Yılmaz’ın kardeşleri ile yeğenleri tabutuna sarılarak ağladı. Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı’nın eşi Zeynep Ilıcalı da amcası Sebahattin Yılmaz için gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından baş tarafına Türk bayrağı asılı bulunan tabut omuzlarda taşındı. Yılmaz’ın cenazesi, daha sonra Asri Mezarlık’ta bulunan aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.





‘En iyi muhabirlerimdi’





Taziyeleri kabul eden DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci, “Çok üzgünüm” dedi. Gazetecilik mesleğinin olayları yerinde ve zamanında yaşamak ve başka insanlara bunları en doğru şekilde anlatmak için yapıldığını kaydeden Cebeci, “İki arkadaşımız hayatım boyunca tanıdığım en iyi muhabirlerimdendi. Büyük şanssızlık. Onlarla böyle vedalaşmak çok zor” diye konuştu.



