Sebahat Tuncel'den Lice iddiası: Subay müdahale etmese, kollarında Arapça yazı olan bir grup, 34 kişiyi yakacaktı!

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınan 34 kişinin özel bir birim tarafından öldürülmek istendiğini, ancak bir subayın buna engel olduğunu iddia etti.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Diyarbakır'da partisinin PM toplantısında, Lice İlçesi'nden güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı. Lice'de 22 Haziran'da başlayıp, 3 Temmuz'da biten operasyonda valilik, "67 milyon kök hint kenevirin ihma edildiğini, 14 PKK'linin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan, aralarında militanların kaçması için ormanı yakanların da bulunduğu 305 işbirlikçiden 43'nün tutuklandığını" açıklamıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tuncel, Lice'nin bombalandığını, ormanların yakıldığını, insanların yaşam alanlarının tahrip edildiğini ileri sürerek şunları söyledi:

"Lice'yi bombaladılar. Ormanları yaktılar. İnsanların yaşam alanlarını tahrip ettiler. 34 köylü gözaltına alınmıştı. 34 köylüyü asker gözaltına alıyor. Bir birim geliyor. Sakallı, kollarında Arapça yazısı olan bir ekip benzin getirtip köylüleri yakmaya çalışıyor. 'Yakacağız' diyor. Oradaki askeri subay izin verse belki de yakacaklar. Subay itiraz ediyor. Kendisinin gözaltına aldığını bu kişileri alaya bildirdiğini dolayısıyla böyle bir şey yapamayacağını söylüyor. O gelen birim kimse ise nereye bağlıysa bunların hepsi terörist, hepsini yakacağız kimseye hesap vermek zorunda değiliz diye halkı yakmakla tehdit ediyor. Belki orada o subay müdahale etmezse şu an 34 insanda diri diri yanmış olacak. Sadak diye bir örgütten bahsediyorlar. Tayyip Erdoğan'nın kendisine bağlı özel bir birim oluşturduğunu bunlar ona mı bağlı bilmiyoruz. Efkan Ala'ya mı bağlı bilmiyoruz. Çıkıp açıklama yapmak zorundalar."

Tuncel, Suriyelilere Türkiye vatandaşlığı verilmesi konusuna da değinerek, Türkiye'nin imzaladığı kanunda sadece Avrupa'dan gelenlerin mülteci kabul edildiğini, Suriye'den gelenlerin hiç bir hakkı olmadığını söyledi. Tuncel, "Oysa mülteci kanunu çıkarsalar onları mülteci yapsalar yurttaş yapmalarına gerek yok. Mültecilere çok geniş haklar tanınmış, çıkardıkları yasada. Geçen sene yasa çıkartıldı. AB'nin zorlamasıyla da ama orada Türkiye aslında mülteci şeyini değiştirmedi. Şu an Türkiye kanunlarına göre sadece Avrupa'dan gelenler mülteci olarak kabul ediliyor" dedi.