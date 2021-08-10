Sebahat Tuncel: Irkçı saldırılar, cezaevlerindeki saldırıları da arttırdı

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, ırkçı saldırıların cezaevindeki saldırıları da arttırdığını belirtti.

Tuncel, Konya’da 7 kişinin katledildiği olayla ilgili, "İktidarın yarattığı kin ve nefret politikalarının bir yansıması olarak cezaevlerinde görülen bu uygulama kabul edilemez." açıklamasını yaptı. Tuncel, "Zaten pandemi bahanesiyle tecrit içinde tecrit yaşayan tutsaklara yönelik bu saldırılar, tecridi daha da ağırlaştırmaktadır. Tutsaklara yönelik ırkçı saldırılar işkencedir, hak ihlalidir." ifadelerini kullandı.