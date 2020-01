Sebahat Tuncel: AKP’nin derdi çözüm değil, süreci kullanarak bir kez daha sandıktan çıkmak istiyor

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, geçen hafta HDP heyetiyle hükümet yetkililerinin kamuoyuna ortak açıklama yapmasını değerlendirirken, "Bu, çok tarihi bir açıklamadır. Çünkü devlet, Öcalan'la masaya oturmuştur. Çünkü oradaki heyet, Öcalan adına masaya oturmuştur, Öcalan'ın mesajını okumuştur" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partisinin Yıldırım İlçe örgütünün etkinliğine katılan Tuncel, kadınlarla Abdullah Öcalan'ın posteri altında halay çekti. Partililere seslenen Tuncel, kadın cinayetleriyle ilgili şunları söyledi:

" AKP hükümetinin kadınlara yönelik uyguladığı politikalardan cesaret alıyor bunlar. Tayyip Erdoğan , her gün sokağa çıkıyor, 'Kadınlarla erkekler eşit değil' diyor. Her gün kadınlara 'Üç çocuk yap, beş çocuk yap' diye talimat veriyor. Her gün kadınları sadece ailenin bir ferdi olarak mutfağa kapatmaya çalışıyorlar. İşte biz buna karşı da isyandayız. Tayyip Erdoğan'a diyoruz ki, bir sus, sus artık. Sen konuştukça bu ülkede kadınlar ölüyor, sen konuştukça bu ülkede kadınlara şiddet uygulanıyor. 'Kadın beyanı esastır' sözü üzerinden kadınları ayırmaya çalışıyor. Biz yıllardır bunun kavgasını yürüttük. Kadınlar taciz ediliyor, tecavüz ediliyor, katlediliyor ama kadının sözünün bir anlamı yok. 'Kadın yaparsa mutlaka bir nedeni vardır' diyip geleneksel olarak yine kadını suçluyorlar."

Erdoğan'ın Ak Parti 'ye 400 milletvekili istediğini kaydeden Sabahat Tuncel, "Soma’da madencileri yeraltına gömdüler, Tayyip Erdoğan yerüstünde kendisine saray yaptı. Sen, o sarayda rahat oturur musun? Biz senin o sarayda rahat oturmana izin verir miyiz? İzin vermeyeceğiz, sarayda rahat oturmana" dedi.

'AKP’nin derdi çözüm falan değil, halkların kardeşliği değil'

Geçen hafta HDP heyetiyle hükümet yetkililerinin kamuoyuna ortak açıklama yapmasını değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, devletin resmen Öcalan'la masaya oturduğunu söyledi. Tuncel, bu konuda şöyle dedi:

"Hala bu konuda ciddi bir direnme var. En son heyetimizin Öcalan’la yaptığı görüşmeden sonra devlet heyetiyle ortak bir açıklama yaptık. Bu, çok tarihi bir açıklamadır. Çünkü Öcalan’la masaya oturmuştur, çünkü oradaki heyet Öcalan adına masaya oturmuştur, Öcalan’ın mesajını okumuştur. Bu çok tarihi bir dönem. Ama yetmez şimdi bunun gereğini yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Orada 10 maddeden bahsediliyor. Aslında yeni anayasanın temelini ifade eden, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacak, Türkiye’de kalıcı barışın önünü açacak maddelerdir. Altını doldurabiliriz birlikte mücadele ederek. Ama AKP neden bahsediyor; silahları bırakmaktan. Hiç bu 10 maddeden bahsetmiyor değil mi? Niye? Çünkü AKP’nin derdi çözüm falan değil, halkların kardeşliği değil. O bu barış sürecini kendi lehine kullanıp sandıktan bir kez daha çıkmak istiyor, kendi lehine kullanmak istiyor o yüzden sadece silahları konuşuyor. Buradan bir kez daha söylüyoruz; Kürt sorunu çözülürse silaha gerek kalmaz zaten Kürtlerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınırsa silaha gerek kalmaz. Asıl mesele bu hakların sağlanmasıdır. Bu haklar sağlanacak mı, sağlanmayacak mı?"