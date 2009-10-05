Sebahat Akkiraz, Başbakan'ın sözlerini duyduğunda ne hissetti?

Başbakan'ın AKP Kongresi'nde saydığı isimlerden Sabahat Akkiraz 'Türkiye tablosu çizdi' dedi. Akkiraz, Baykal'a da mesaj verdi: Başbakan'la değil Baykal'la aynı görüşteyiz ama o ismimden bahsetmez.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Kongresi'nde 'Onlarsız yetim kalırız' diyerek saydığı çok sayıda isimden hayatta olan tek isim türkücü Sabahat Akkiraz'dı. Erdoğan'ın 'Akkiraz'a kulak vermeyen, dinlemeyen Türkiye türküsüz kalır' dediği sanatçıyla Silivri'deki evinde Akşam gazetesi görüştü.



İşte o röportaj:



'İncelik göstermiş...'

Başbakan'ın sözlerini duyduğunuzda neler hissettiniz?

İncelik göstermiş ve Hacı Bektaş, Pir Sultan gibi çok önemli isimlerin yanında beni de saymış. Yaşarken iyi şeyler yapmışım demek ki. Başbakan'ın söylediği isimleri arasında çok farklı cenahlardan insan var. Bazı insanlar Nazım Hikmet'i sever bazıları Necip Fazıl'ı, kimileri Ahmet Kaya'yı dinler, kimileri de beni. Bu bir Türkiye tablosudur. Bu değerlerin tümü Başbakan'ın da dediği gibi Türkiye'yi oluşturuyor. Umarım ölünce de böyle değerim bilinir.

'Alevi olduğum için söyledi sanırım...'

Sizce Başbakan Erdoğan'ın sizin isminizi de telaffuz etmesinin nedeni neydi?

Alevi olduğum için söyledi sanırım. Siyaseten söylenen şeyler. Zamanında bu ülkede Aleviler yok sayıldı, yasaklandı. Bugün hala cem evleri sorunumuz var. Fakat yol alındı.

Başbakan Erdoğan'la görüştünüz mü?

Hayır hiç yüz yüze gelmedik. Ama kibar bir insan. Siyaset adamları kibardır.

'Siyasette samimiyet olmaz'

Peki açılımı samimi buluyor musunuz?

Siyasette samimiyet olmaz.

'Kan olan yerde çözüm zor olur'

Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kürt açılımı karışık. Orada çok siyaset ve kan var. Kan olan yerde çözüm zor olur.

Politize olmuş bir yanınız da var. Adınız bu yüzden yer almış olabilir mi?

Siyaseti yaptığım işlerin her zaman dışında bıraktım. Fakat Alevi olduğum ve ozanlık geleneğinden geldiğim için bazı mesajları türkülerle aktardım. Sanatçı duyarlılığıyla bazı olaylara da kayıtsız kalmadım.

Siz hükümetin Alevi açılımı konusundaki yöntemini doğru buluyor musunuz?

Yöntemde bir yanlışlık var. Her şey perde arkasında. Cemevlerini açacak mısınız? Bu kadar basit. Bunu yanıtlayacaksınız. Solingen'de Türkler yakıldı ama bugün bir anıt yapıldı, devlet adamı, Başbakan geldi.

'Ben aileden sosyal demokratım'

Son seçimde oyunuzu kime verdiniz?

Ben aileden sosyal demokratım. Osmanlı'nın baskısı Cumhuriyet'le sona erdi ve Aleviler nefes aldı. O yüzden Atatürk'e vefa borcumuz vardır. CHP bizi dinler dinlemez. Ama bizim oyumuz CHP'yedir. Başbakan'ın siyasi fikri bana uzaktır, Deniz Baykal'ın yakındır ama o hiç beni konuşmaz bile. CHP'lilerin bizi oy deposu gibi, arka bahçesi gibi görmemesi lazım. Bize destek Hacı Bektaş günlerine gelip 15 dakika kalmak demek değildir.

Nerede kalır ölümüz Sabahat?

Ben Almanya'da büyüdüğüm için gavur ellerinde bize hiçbir ayırıma mecbur kalmıyorduk. Bizim toplumumuzun insanları tarafından öteki gibi görülmek bana zor geldi. Alemdar Yalçın 'a soyadı kanunuyla ilgili olarak 'Benim Türkmen ve Kürt kökenime bir bak' dedim. 'Beni çıkar artık Rum'a falan' dedim. Alevi olmamdan dolayı çok acı çektik. Hem benim soylarım hem ben. 'Hiç değilse kurtulurum' dedim. Gülerek söylüyorum ama çok acı.

'Ahmet Kaya bir klipten ötürü ülkesini terk etti'

Ahmet Bey (Kaya) bir klipten ötürü ülkesini terk etti. Bugün Kürtçe yayın yapılıyor. Ahmet Bey son görüşmemizde 'Nerede kalır Sabahat bizim ölümüz. Ben bilmem ki' dedi. Gerçekten de öyle oldu. Bugün Nazım Hikmet'in de Ahmet Kaya'nın da cenazeleri bile bu ülkenin topraklarında değil.