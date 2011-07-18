Seba'dan Yıldırım ve Havutçu'ya ziyaret

T24- Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Metris Cezaevine konulan yeğeni ve Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmek için savcılıktan izin aldı.



Avukatıyla beraber Bakırköy Adliyesine gelen Seba, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile görüştü. Seba, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularına, Metris Cezaevinde bulunan yeğeni Tayfur Havutçu ve Aziz Yıldırım ile görüşmek için savcılığa başvurarak izin aldığını söyledi.

Seba, daha sonra Metris Cezaevine giderek, Yıldırım ve Havutçu'yu ziyaret etti.



Seba ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Yeğenimi ziyaret etmek, geçmiş olsun dileklerimi iletmek, aynı zamanda arkadaşlarım namına iletmek, hem de Fenerbahçe Kulübü'nün değerli başkanı Aziz Yıldırım'ı da ziyaret edip geçmiş olsun demek için geldik'' derken, Havutçu ve Yıldırım'ın durumlarının nasıl olduğu sorusuna ''Her ikisinin de durumu iyi, ziyaret ettik'' yanıtını verdi.



Süleyman Seba, yaklaşık bir saat bulunduğu Metris Cezaevi'nden, ziyaretlerin ardından geldiği araçla ayrıldı.



Bu arada Metris Cezaevi'ne ziyaret için eski futbolcu Tanju Çolak ve Rıdvan Dilmen'in eşi Ayşe Dilmen de geldi. Ayşe Dilmen izin aldığı için ziyaretlerde bulunurken, Tanju Çolak izni olmadığı için ziyaret yapamadı.



Tanju Çolak yaptığı açıklamada, moral motivasyon amacıyla geldiklerini ifade ederek, ''Arkadaşlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek için burada bulunuyoruz. Ayşe Dilmen hem Tayfur ile hem Mehmet Yenice ile hem de Abdurrahman Yakut ile konuştu.



Morallerinin iyi olduğunu öğrendik ama şunu söyleyebilirim; Tayfur benim oda arkadaşımdı. 15 yaşında da Mehmet Yenice ile çalışmaya başladım. Yenice 33-34 senelik ağabeyimdir. Çok saygın, çok dürüst insanlardır. Süleyman Seba'nın da söylediği gibi 'Ben yaparım Tayfur yapmaz'. Bu kadar utangaç, saygılı ve sevgili bir insandır Tayfur. Çok özel bir insandır. Tayfur avukatına haksız suçlamalardan sonra 'Ben Metris'ten bir ay sonra çıksam ne olur' demiş. Abdurrahman Yakut'un çok üzüntü içinde olduğunu öğrendim, moralsizlermiş. Neticede amacımız buradaki dostlarımıza destek vermekti. Ama izin alamadığım için içeri giremedim'' şeklinde konuştu.

