Seattle'da gıda ürünlerinin çöpe atılması yasaklandı

Dünya nüfusunun artmasıyla kaynakların tükenmeye yüz tuttuğu gerçeği giderek daha sesli konuşulmaya başlanırken ABD’nin Seattle kenti, gıda israfını önlemek için önemli bir adım attı. Seattle’da 1 Ocak’tan itibaren yemek atığı atmak yasaklandı. Bu girişim ile şehirde geri dönüşümün ve kompost yapımının arttırılması bekleniyor.

Gaiadergi’de yer alan habere göre, Seattle sakinleri bugüne dek gıdaları, pizza kutularını, kağıt peçete ve havluları yasal olarak çöpe atabiliyorlardı. Gıda ve bahçe atığı toplama hizmeti sunulmasına rağmen bu konuda bir zorunluluk bulunmamaktaydı. Çöp konteynırlarında kaç hanenin atıklarının toplandığı herhangi bir belirleyicilik yoktu fakat artık bu fazlasıyla önem arz ediyor.

Seattle sakinleri tek bir hanenin kullanımında bulunan çöp konteynırlarında yüzde 10’un üzerinde geri dönüştürülebilir atık veya gıdaya rastlanması durumunda kullanıcı bir sonraki çöp vergisinde 1 dolar ceza ödeyecek. Birden fazla hanenin kullanımında olan çöp konteynırları içinse fazlaca gıda atığına rastlanması durumunda sakinler önce iki kere uyarılacak ardından 50 dolar ceza yaptırımına maruz kalacak.

Uyarı ve ceza sistemleri iş yerleri için de geçerli kılınacak. Daha önce gıda sektöründe olup kompost yapma imkanı olan iş yerleri uygulama kapsamındayken şimdi bütün iş yerleri dahil edilecek. Kamusal kullanımdaki çöp kutuları da yeniden düzenlenecek. Türkiye’de genellikle alışveriş merkezlerinde karşılaştığımız ortak yemek alanlarında eğer gıda işletmeleri kompost için konteynırlar bulunduruyorsa bu uyarı ve ceza sisteminden muaf olacaklar.

Seattle’ın böyle bir yasal düzenlemeye gitmesinin temel nedeni ise çöpe giden dönüştürülebilir ve kompost yapılabilir atığın yüzde 60’ını kurtarmak. Seattle her sene yaklaşık 100 bin ton gıda atığını çöp sahalarında toplamakta. Bu düzenlemeyle bunun en azından 38 bin tonunun çöpe gitmesinin önüne geçilmesi ve kompost yapımında kullanılması hedefleniyor.