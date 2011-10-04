-Sean Penn Libya'da BİNGAZİ (A.A) - 04.10.2011 - ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Mısır'ın ardından Libya halkının ihtiyaçlarını değerlendirmek için bugün Bingazi'ye geldi. Sean Penn, Bingazi havaalanında yaptığı açıklamada, Libya'ya ilk ziyareti olduğunu belirterek, Arap Baharından etkilendiğini ve sağlanabilecek insani yardım hakkında bir fikir edinmek için burada olduğunu söyledi. Penn, "dünyanın bu bölgesinde Tunus, Mısır veya Libya'da olup bitenlerin olağanüstü olduğunu" belirtti. Libya'da "birkaç gün" kalması beklenen Sean Penn'in burada insani yardım kuruluşları ve Libya'nın yeni yönetiminin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.