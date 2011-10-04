T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sean Penn Libya'da BİNGAZİ (A.A)

04 Ekim 2011 23:58

-Sean Penn Libya'da BİNGAZİ (A.A) - 04.10.2011 - ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Mısır'ın ardından Libya halkının ihtiyaçlarını değerlendirmek için bugün Bingazi'ye geldi. Sean Penn, Bingazi havaalanında yaptığı açıklamada, Libya'ya ilk ziyareti olduğunu belirterek, Arap Baharından etkilendiğini ve sağlanabilecek insani yardım hakkında bir fikir edinmek için burada olduğunu söyledi. Penn, "dünyanın bu bölgesinde Tunus, Mısır veya Libya'da olup bitenlerin olağanüstü olduğunu" belirtti. Libya'da "birkaç gün" kalması beklenen Sean Penn'in burada insani yardım kuruluşları ve Libya'nın yeni yönetiminin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24