Sean Penn Tahrir Meydanı'nda

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ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine katıldı.Penn ve Mısırlı oyuncu Halid el Nabavi, ellerinde Mısır bayraklarıyla, ülke yönetiminin sivillere geçmesini ve olağanüstü halin kaldırılmasını talep eden binlerce kişiyle birlikte ünlü meydanda yürüdü.Penn, El Ahram gazetesinin internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, Mısır'daki cesur özgürlük devriminin tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.Mısır'da devam eden sürecin bir günde tamamlanmasının mümkün olmadığını belirten Penn, ülkede hala aşılması gereken engeller ve çözülmesi gereken anayasal sorunlar bulunduğunu, yönetimin askeri güçlerden sivillere geçmesi gerektiğini kaydetti.Mısırlı oyuncu Nabavi de, Penn'i Mısır'a ülkesinin güvenli bir yer olduğunu göstermek için davet ettiğini ifade etti.Mısır'da parlamento seçimleri 28 Kasım'da yapılacak. Ülkedeki siyasi partilerin çoğu, seçim sonucunda Hüsnü Mübarek yandaşlarının göreve dönmesinden endişe ediyor