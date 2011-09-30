T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sean Penn Tahrir Meydanı'nda

Usta aktör Sean Penn ve Mısırlı oyuncu Halid el Nabavi, ellerinde Mısır bayraklarıyla, yönetimin sivillere

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Usta aktör Sean Penn ve Mısırlı oyuncu Halid el Nabavi, ellerinde Mısır bayraklarıyla, yönetimin sivillere geçmesini ve olağanüstü halin kaldırılması için binlerce kişiyle birlikte ünlü meydanda yürüdü. 

ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine katıldı.  

Penn ve Mısırlı oyuncu Halid el Nabavi, ellerinde Mısır bayraklarıyla, ülke yönetiminin sivillere geçmesini ve olağanüstü halin kaldırılmasını talep eden binlerce kişiyle birlikte ünlü meydanda yürüdü. 

Penn, El Ahram gazetesinin internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, Mısır'daki cesur özgürlük devriminin tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi. 

Mısır'da devam eden sürecin bir günde tamamlanmasının mümkün olmadığını belirten Penn, ülkede hala aşılması gereken engeller ve çözülmesi gereken anayasal sorunlar bulunduğunu, yönetimin askeri güçlerden sivillere geçmesi gerektiğini kaydetti. 

Mısırlı oyuncu Nabavi de, Penn'i Mısır'a ülkesinin güvenli bir yer olduğunu göstermek için davet ettiğini ifade etti.

Mısır'da parlamento seçimleri 28 Kasım'da yapılacak. Ülkedeki siyasi partilerin çoğu, seçim sonucunda Hüsnü Mübarek yandaşlarının göreve dönmesinden endişe ediyor


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24