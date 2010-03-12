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Çevre

Sea Sheperd kaptanı tutuklandı

Doğayı koruma örgütü Sea Sheperd'ın (Deniz Çobanı) Yeni Zelandalı kaptanı Peter Bethune tutuklandı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Doğayı koruma örgütü Sea Sheperd'ın (Deniz Çobanı) Yeni Zelandalı kaptanı Peter Bethune, Japon balina avı gemisi Şanon Maru'da dört hafta "gözaltında" kaldıktan sonra bugün geminin Tokyo limanına girişinde sahil güvenik ekiplerince tutuklandı.

44 yaşındaki Bethune'un teslim alınması sırasında bir polis helikopteri de durumu havadan gözledi.

Bu arada limandaki Japon Sahil Güvenlik binasının önünde toplanan yaklaşık 20 Japon milliyetçisi, Sea Sheperd'ı protesto etti. Protestocular, "Japon yemek kültürünü koruduklarını" öne sürerek, "Gezegenimizden yok olun eko-teröristleri" yazan pankartlar taşıdılar.

Bethune, şişeyle iki Japon mürettebatı yaralamak, geminin güvenlik ağını kesmek ve gizlice güverteye çıkmak suçlarıyla itham edildiği ifade edildi.

Dünya Balina Avı Kurulu, 1986'da balina avını yasakladı. Japonya, ''bilimsel çalışma'' bahanesiyle bu yasağı yılda 1200 balina avlama sınırıyla rahatça deliyor ve minke balinalarıyla pazara et tedarik ediyor. Balina eti, Japon mutfağında çok sevilen bir yemek.

Sea Shepherd'ı 1977'de Oregon eyaletinde kuran, daha sonra örgütün merkezini ABD'nin Büyük Okyanus'a bakan Washington eyaletinde, Friday Limanı'na taşıyan, 59 yaşındaki Kanadalı kaptan Paul Watson, Greenpeace'in (Yeşilbarış) Kanadalı kurucusu David McTaggart'ın dava arkadaşıydı.

McTaggart (1932-2001), Fransa'nın Büyük Okyanus mercan adaları altında nükleer denemelerini 1995'de tek başına şişme botuyla durdurabilmişti.

Kaptan Watson, denizi ve canlılarını korumada "şiddetli mücadele yöntemini" savunduğu için Greenpeace'ten ayrılmak zorunda kaldı.

Paul Watson, şu radikal görüşüyle tanınıyor: "Ancak dünya nüfusu zamanla 1 milyara inerse dünya kurtulabilir. İnsan, tabiatı mahveden tek canlıdır."

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