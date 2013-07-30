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Yaşam

SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini sadece 1 öğrenci seçti

Geçen yıl YÖK'ün kontenjan açmadığı Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nde 150'ye yakın öğrenci, öğrenim görüyor

30 Temmuz 2013 11:48

LYS'de SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini tercih edecek tüm öğrencilere 10 ay boyunca 200 lira karşılıksız burs verileceği açıklanmasına rağmen fakülteyi bu yıl sadece 1 öğrenci tercih etti.

LYS'de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini sadece 1 öğrenci seçti.

2013 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 15 bin 413kişi SDÜ'yü tercih etti. Doluluk oranı fakültelerde yüzde 91,13, yüksekokullarda ise yüzde 80 dolaylarında gerçekleşti.

Tıp, diş hekimliği, eğitim, sağlık bilimleri, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinin kontenjanlarındaki yüzde 100'lük doluluk oranına rağmen, 26 kontenjanı bulunan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini sadece 1 kişi tercih etti.

Geçen yıl YÖK'ün kontenjan açmadığı fakültede 150'ye yakın öğrenci, öğrenim görüyor.

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çetinkaya, bir süre önce düzenlendiği basın toplantısında, fakülteyi tercih edecek her öğrenciye 10 ay boyunca aylık 200 lira karşılıksız burs sağlayacaklarını belirtmişti.

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1982 yılında kurulan, 1992'de SDÜ'ye bağlanan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden şu ana kadar bin 300 öğrenci mezun oldu.

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