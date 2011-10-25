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SDP İstanbul İl Örgütünde arama İSTANBUL (A.A)

25 Ekim 2011 15:29

-SDP İstanbul İl Örgütünde arama İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İstanbul İl Örgütünde arama yapıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''provokatif eylem hazırlığı yapıldığı ve suç aleti bulundurulduğu'' iddiasına ilişkin olarak Beyoğlu Taksim Caddesi Yoğurtçu Faik Sokak'taki SDP İstanbul İl Örgütünde arama yaptı. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucunda bazı belge ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.  Yetkililer, gözaltı işlemi yapılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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