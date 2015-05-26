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SDP binasına polis baskını: 8 kişi gözaltında

Yapılan aramada, 25 molotofkokteyli, 1 av tüfeği, çok sayıda 9 milimetre çapında mermi, 1 el kundağı, 1 dipçik, çok sayıda av tüfeği fişeği bulunduğu açıklandı

26 Mayıs 2015 23:36

Sosyalist Demokrasi Partisi'nin (SDP) Kadıköy İlçe Binası'na, 155 polis imdat hattına gelen bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Binada çok sayıda molotofkokteyli bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin desteğiyle SDP binasına operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 25 molotofkokteyli, 1 av tüfeği, 1 av tüfeği alev gizleyeni, 1 tabanca şarjörü, çok sayıda 9 milimetre çapında mermi, 1 el kundağı, 1 dipçik, çok sayıda av tüfeği fişeği, eldiven ve çeşitli materyaller ele geçirildiği açıklandı.

 

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