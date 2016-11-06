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BBC Türkçe

SDG: Rakka operasyonunu başlattık

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin IŞİD'den alınması için operasyon başlattığını açıkladı. Konuyla ilgili henüz ABD'den bir açıklama yapılmadı.

06 Kasım 2016 17:38

Suriye Demokratik Güçleri (Suriye Demokratik Güçleri), Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin IŞİD'den alınması için operasyon başlattığını açıkladı.

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Koruma Birlikleri) oluşturduğu, bünyesinde Kürt ve Arap güçleri barındıran SDG, ABD tarafından destekleniyor.

ABD konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ayn İsa kasabasında basın toplantısı düzenleyen SDG komutanları, operasyonun amacının Rakka'nın özgürleştirilmesi olduğunu söyledi.

Operasyonun Cumartesi gecesi başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada operasyonun uluslararası koalisyon güçlerinin aktif katılımı ile yürütüleceği aktarıldı.

ABD geçtiğimiz günlerde, Rakka operasyonun kısa süre içinde başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Savunma Bakanı Fikri Işık, geçtiğimiz haftalarda Rakka'da YPG'nin değil Türkiye'nin olması gerektiğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise 31 Ekim'de yaptığı açıklamada Rakka operasyonunun Fırat Kalkanı operasyonu tamamlandıktan sonra başlaması gerektiğini söylemişti.

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