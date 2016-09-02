"SDG içinden bir grup taraf değiştirip YPG ile çatıştı" iddiası

Rakka'nın kuzeyindeki Suluk kasabası yakınındaki Kuneytra köyünde, ABD destekli ve YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Kurtuluş Tugayı, YPG'yle çatıştığı ileri sürüldü.

soL Haber Portalı’nın haberine göre, iki taraftan da 10'dan fazla kaybın olduğu bildirilirken 50 kadar Kurtuluş Tugayı militanının YPG'yle çatışmalarda yer aldığı belirtildi.

Kurtuluş Tugayı komutanı Ebu Muhammed Kefrzita'nın kaçarak Türkiye'ye sığındığı iddia ediliyor.

Fakat Zaman Al Wasl'e konuşan Krutuluş Ordusu'nun askeri sorumlusu Ebu Ali, iddiaları yalanlayarak Ebu Muhammed Kefzita'nın mevzide olduğunu söyledi.

Çatışmaların ana kaynağı, Kurtuluş Ordusu'nun Cerbalus ve Menbic'de TSK destekli ÖSO gruplarına karşı savaşmayı reddetmesi olarak gösteriliyor.

Bunun yanı sıra yine Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Rakka'nın Kurtuluşu Tugayı isimli grup Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa kasabası yakınındaki 5 köyden YPG güçlerini çıkardıklarını ilan etti.