T24 LogoT24 Logo
Dünya

"SDG içinden bir grup taraf değiştirip YPG ile çatıştı" iddiası

Kurtuluş Tugayı komutanı Ebu Muhammed Kefrzita'nın kaçarak Türkiye'ye sığındığı iddia ediliyor

02 Eylül 2016 20:39

Rakka'nın kuzeyindeki Suluk kasabası yakınındaki Kuneytra köyünde, ABD destekli ve YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Kurtuluş Tugayı, YPG'yle çatıştığı ileri sürüldü.

soL Haber Portalı’nın haberine göre, iki taraftan da 10'dan fazla kaybın olduğu bildirilirken 50 kadar Kurtuluş Tugayı militanının YPG'yle çatışmalarda yer aldığı belirtildi.

Kurtuluş Tugayı komutanı Ebu Muhammed Kefrzita'nın kaçarak Türkiye'ye sığındığı iddia ediliyor.

Fakat Zaman Al Wasl'e konuşan Krutuluş Ordusu'nun askeri sorumlusu Ebu Ali, iddiaları yalanlayarak Ebu Muhammed Kefzita'nın mevzide olduğunu söyledi.

Çatışmaların ana kaynağı, Kurtuluş Ordusu'nun Cerbalus ve Menbic'de TSK destekli ÖSO gruplarına karşı savaşmayı reddetmesi olarak gösteriliyor.

Bunun yanı sıra yine Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Rakka'nın Kurtuluşu Tugayı isimli grup Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa kasabası yakınındaki 5 köyden YPG güçlerini çıkardıklarını ilan etti.

ETİKETLER

Suriye Demokratik GüçleriYPGÇatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24