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Yaşam

Scrabble'ın 60 yaşında

Bütün dünyada severek oynanan kelime bulma oyunu Scrabble'ın 60 yaşında.

23 Ekim 2008 03:00

Bütün dünyada severek oynanan kelime bulma oyunu Scrabble'ın 60. yaşı dolayısıyla kristal taşlı bir oyun eBay'de satışa çıkarıldı.

Scrabble'ı üreten Hasbro şirketinden yapılan açıklamada, 20 bin dolardan satışa sunulan kristal taşlı oyununun satışından elde edilecek gelirin ABD'nin güneyindeki Tennessee eyaletinde kanser araştırmaları yapan St Jude Çocuk Hastanesine aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, satışa sunulan ürünün 30 bin şeffaf ve renkli kristalden yapıldığı ve bir başka eşinin olmadığı belirtilirken, açık artırmanın 30 Ekimde sona ereceği ifade edildi.
Scrabble oyunu, 1929'daki kriz sırasında, işsiz Amerikalı mimar Alfred Mosher Butts tarafından yaratılmıştı. Oyunun adı 1948'de Scrabble oldu ve bugün bilinen oyun kuralları belirlendi.

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