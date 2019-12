-SCORPIONS'IN GİTARİSTLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Rock dünyasının iki önemli gitaristi Uli Jon Roth ve Marty Friedman İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler vermek üzere Türkiye'ye geliyor. İstanbul Dorock Bar'da 19 Mayıs'ta, Ankara Nedjima'da ise 20 Mayıs'ta sahneye çıkacak olan Uli Jon Roth, Müzik hayatına 1973 yılında ''Scorpions'' grubu ile başladı. Grup ile birlikte ''Fly To The Rainbow'', ''In Trance'', ''Virgin Killer'' ve ''Taken By Force'' albümlerini kaydeden Roth, 1978 yılında yayınlanan ''Tokyo Tapes'' albümü sonrası gruptan ayrıldı ve kariyerine önce ''Electric Sun'' grubuyla, sonra da solo çalışmalarla devam etti. ''Electric Sun'' sonrası kendini daha çok klasik müziğe adayan Uli Jon Roth, dört senfoni ve iki konçerto yazdı. Bir çok kez de Avrupa'nın önde gelen orkestraları ile birlikte sahne aldı. 1998 yılında Joe Satriani ve Michael Schenker ile G3 turnesine çıkan Uli Jon Roth, Londra konserinde Queen grubunun gitaristi Brian May ile de sahne aldı. ''Sky Of Avalon'' adını verdiği proje altında klasik müzik ile rock sentezi kendi müzik tarzını geliştiren Roth, konserlerinde hem eski dönem şarkılarını, hem de klasik müzik tarzı çalışmalarını seslendiriyor. Roth, ''Sky Guitar'' adını verdiği kendi tasarımı olan 7 telli özel gitarları ile de tanınıyor. -MARTY FRIEDMAN- Uli Jon Roth'un ardından Türkiye'ye gelecek olan Marty Friedman ise üç konser ile Türk dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Megadeth ve Cacophony grupları ile müzikseverlerin tanıdığı gitarist Friedman, 22 Mayıs'ta İstanbul, 23 Mayıs'ta Ankara, 24 Mayıs'ta ise İzmir'de sahne alacak. Başarılı müzisyenliğinin yanında yardımseverliği ile de tanınan Friedman, bir süre önce Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yardım amacıyla Megadeth döneminde kullandığı gitarları satışa çıkardığını açıklamıştı. Konserleri Mood Pro ile gerçekleştiren TG Booking - Organization'dan Tarkan Gürol, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye getirmek üzere dünyaca ünlü bazı müzisyenler ile de görüşmelerinin devam ettiğini, yakında bu isimleri de kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.