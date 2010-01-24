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Kültür-Sanat

Scorpions müzik kariyerine son veriyor

Dünyaca ünlü Alman hard rock grubu Scorpions, 40 yıldan fazla süren müzik kariyerine son veriyor.

24 Ocak 2010 02:00

T24 - Dünyaca ünlü Alman hard rock grubu Scorpions, 40 yıldan fazla süren müzik kariyerine son veriyor.


Grup, internet sayfasında yaptığı açıklamada, "Yolun sonuna geldiğimiz konusunda anlaştık" dedi.

1990'lı yılların başında "Wind of Change" gibi hit olmuş parçalara imza atan grup, Mart ayında çıkacak son albümleri "Sting In The Tail" ve Mayıs ayında Almanya'da başlayacak ve "birkaç yıl sürecek" dünya turunun ardından müzik kariyerlerine veda edeceklerini belirtti.

Scorpions grubu, gitarist Rudolf Schenker tarafından Hannover'de 1965 yılında kurulmuştu.

Şarkıcı Klaus Meine, birkaç yıl sonra gruba katılmıştı. Schenker ve Meine 61 yaşında.

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