Schwarzenegger'e tazminat şoku

T24 - Eşini aldattığını kabul eden Arnold Schwarzenegger, servetinin yarısını kaybedebilir.





Evlilik dışı ilişkisi ve çocuğu olduğu için karısı Maria Shriver’ın boşama kararı aldığı Arnold Schwarzenegger’in davasının 400 milyon dolarlık (632 milyon TL) bir dava olabileceği açıklandı.

Katolik olduğu için boşanmaya sıcak bakmamasına rağmen sonunda bu noktaya gelen Shriver, Angelina Jolie ve Britney Spears gibi ünlülerin de avukatlığını yapan Laura Wesser’le anlaştı.

İngiliz Times Gazetesi’ndeki habere göre Shriver-Schwarzenegger çifti evlenmeden önce evlilik anlaşması yaptı ve 200 ila 400 milyon dolar (316 ila 632milyon TL) arasında servetleri bulunuyor.

California yasalarına göre sözleşme olmayan evliliklerde çiftin serveti boşanmada eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre eski ABD Başkanı John Kennedy’nin yeğeni olan Shriver, 100 ila 200 milyon dolar (158 milyon ila 316milyon TL) arasında paranın sahibi olacak.



