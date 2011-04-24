Schwarzenegger'e 'AB Başkanlığı' teklifi

T24 - Arnold Schwarzenegger'e yakın çevresi tarafından Avrupa'ya dönmesi tavsiye edildiği ortaya çıktı.



Eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger'a politika kariyerine Avrupa'da devam etmesi teklif edildi. Yakın çevresi, Avusturya asıllı olan Schwarzenegger'e Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı’na aday olmasını tavsiye ediyor. Brüksel'deyse bu durumun tebessümle karşılandığı belirtildi.

İki dönem Kalifornia Valiliği yapan ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger siyasi kariyerine Avrupa'da devam edebilir. Zira Schwarzenegger'in Avrupa Birliği konseyi Başkanlığı için yarışması isteniyor.

Adaylık fikrini ortaya atan, 63 yaşındaki Schwarzenegger'in kabinesine başkanlık etmiş bir isim olan Terry Tamminen.

Newsweek dergisine konuşan Tamminen, "Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği, daha geniş bakışlı, Avrupa'yı birleştirebilecek bir başkan bulmalı. Schwarzenegger'den daha iyi bir aday düşünemiyorum" diye konuştu.

Bu fikir Brüksel'de rahatsızlık ve tebessümle karşılanırken, birçok Avrupa Birliği yetkilisinin Schwarzenegger'in şansı bulunmadığı görüşünde olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği Konseyi'nin şu anki başkanı Herman Van Rompuy'un görev süresiyse bir yıl sonra dolacak.



