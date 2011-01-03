Schwarzenegger artık vali değil

T24- California Valisi "Governator" Arnold Schwarzenegger, 7 yıldır devam ettirdiği görev süresini tamamlayarak ofisinden ayrıldı. Schwarzenegger'ın yerine Demokrat Parti'den Jerry Brown geçecek.



Basın ise Schwarzenegger'in gitmesini memnuniyetle karşıladı. "Hasta La Vista" gibi başlıklar atan gazeteler, California'nın iflas etmek üzere olduğunu yazdı.

Şimdi asıl merak edilen ise Arnold Schwarzenegger'in ne yapacağı...

63 yaşına gelen ünlü oyuncu en çok iklim değişikliğiyle mücadele üzerinde durmuştu. Medya Schwarzenegger'in bundan sonraki hayatını tamamen Al Gore gibi küresel ısınmayla savaş için harcayacağını yazdı.

Seçim kampanyaları için cebinden 25 milyon dolar harcayan ünlü oyuncunun servetini yeniden kazanmak için konferanslara konuşmacı olarak katılması da bekleniyor.