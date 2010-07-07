-SCHUSTER VE QUARESMA DÖNMÜYOR SANKT JOHANN (A.A) - 07.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya bölümünü tamamlayan Beşiktaş futbol takımı, Türkiye'ye dönmek üzere öğle saatlerinde Pongau bölgesinden ayrıldı. Kampın son gününde, sabah yürüyüşünün ardından salonda yenilenme çalışması yapan siyah beyazlılar, öğle yemeğinin ardından iki otobüsle Almanya'nın Münih kentine hareket etti. Teknik direktör Bernhard Schuster ile yabancı oyunculardan Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert ve Tomas Zapotocny ise takımla birlikte Türkiye'ye dönmeyerek ülkelerine gidecek. Siyah beyazlı ekibi, kamp süresince konakladıkları Oberforsthof Oteli'nin yöneticileri ile bölgedeki Türk sporseverler yolcu etti. Beşiktaş kafilesi, Münih'ten akşam TSİ 19.10'da Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle İstanbul'a hareket edecek.