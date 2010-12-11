-SCHUSTER: SÖYLEYECEK FAZLA ŞEY YOK ESKİŞEHİR (A.A) - 10.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster ''Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum'' dedi. Eskişehirspor'a 2-0 yenildikleri karşılaşmada özellikle Guti'nin oyundan atılmasıyla birlikte pozisyon bulmakta çok güçlük çektiklerini ifade eden Schuster, ''İkinci yarıda ise 10 kişiyle defansı daha iyi yapmalıydık, ancak bunun tam tersi oldu. İlk yarıya oranla daha fazla pozisyon verdik. O nedenle maç hakkında söylenecek çok fazla bir hikaye yok'' diye konuştu. Guti'nin kırmızı kartı hakkındaki görüşleri sorulan Schuster ''Kendisiyle konuşmadım. Ancak kararı çok ağır buldum. Daha doğrusu abartıldığını düşünüyorum. Hakemin kendini abartarak kartını verdiğini düşünüyorum'' dedi. Schuster, Eskişehirspor taraftarını nasıl bulduğunu sorması üzerine ''Ben futbolla ilgili konuşmak için buradayım, taraftarla ilgili değil'' diye konuştu. Bir gazetecinin Guti oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş'ın teknik anlamda mı yoksa psikolojik olarak mı geriye düştüğünü sorması üzerine Schuster ''Kalite eksikliği vardı, diğer maçlarda olduğu gibi'' cevabını verdi. Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş, Beşiktaş maçında güzel bir futbolla galip geldiklerini söyledi. Eskişehirspor'un yaklaşık 30 yıldır Beşiktaş'ı yenemediğini ifade eden Bektaş, şöyle konuştu: ''Futbolcuların üstünde biraz da stres olmasına rağmen bugün seyri zevki yüksek, keyifli bir futbolla güzel bir galibiyet aldık. Rakibimizin en önemli silahı olan Guti oyundan atıldığı için çok daha rahatlamış olduk. Neticede güzel bir futbolla galip geldik. Cezası bulunan Bülent Uygun kulübede yoktu, 2 maç daha olmayacak. Bu da tabii ki etkiliyor. Bülent Uygun, Beşiktaş'ı iyi analiz etti, futbolcular da üzerine düşeni yaptı. Bizdeki futbol anlayışını inşallah herkes görmüştür. Çok mutluyuz. Eskişehir tarih yazdı diyebiliriz. Hak edilmiş bir galibiyet.''