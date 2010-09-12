-SCHUSTER: SKORDAN MEMNUNUM İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, (A) Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda finale çıkmasına çok sevindiğini söyledi. Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri karşılaşmadan sonra katıldığı basın toplantısında bir soru üzerine ilk olarak Dünya Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın finale çıkmasına değinen Schuster, ''Bu şampiyona başlamadan önce üç isteğim vardı. Türkiye-İspanya, Türkiye-ABD veya ABD-İspanya finallerinden birinin olmasını istiyordum. Şimdi Türkiye ile ABD oynayacak. Buna çok sevindim. Yarın onların yanında olacağız ve onlara bütün desteğimizi vereceğiz'' diye konuştu. Bu konuda bir de espri yapan Schuster, ''Tanjevic, verdiğim taktikleri uyguladı mı bilmiyorum maçı izleyemedim'' dedi. Dünya Basketbol Şampiyonası ile ilgili yaptığı yorumdan sonra Ankaragücü maçıyla ilgili düşüncelerini aktaran Alman teknik adam, skordan ve oyundan memnun olduğunu söyledi. Ankaragücü karşısında takımda ufak değişiklikler yaptıklarını anlatan Schuster, ''Quaresma oynayamadığı için kanatlardan değil de orta sahayı güçlendirmek istedik. Futbolcularım bugün çok iyi çalıştılar. Zaten bu çalışmayı gösterdikten sonra da kalite farkı ortaya çıkıyor. Bugünkü skor ve oyundan memnunum'' ifadelerini kullandı. Schuster, ''Değişiklikleri seven bir insanım, farklı oyuncuları denemeyi seviyorum ve bu farklılıkları ilerleyen maçlarda da göreceksiniz'' şeklinde konuştu.