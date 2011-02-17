Schuster: Rahatsızlık duyan stada gelmesin

T24 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası kendisine gösterilen tepkilere, "Yapılan bağrışmalar beni ilgilendirmiyor, rahatsızlık duyan stada gelmesin, eve gitsin" şeklinde cevap verdi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Dinamo Kiev maçı sonrası kendisine gösterilen tepkilerle ilgili, ''Dışarıda yapılan bağrışmalar beni ilgilendirmiyor" yorumunda bulundu.



Schuster'e, 4-1 kaybedilen Dinamo Kiev maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, bugün taraftarların ilk kez kendisine tepki gösterdiğinin ve istifaya davet ettiği hatırlatıldı.



Alman teknik adam da, ''Burada skorun sorumlusu da takımın sorumlusu da benim. Dışarıda yapılan bağrışmalar, her neyse beni ilgilendirmiyor. Bundan rahatsızlık duyan varsa stada gelmesin, eve gitsin'' diye konuştu.



Dinamo Kiev karşısında beklemedikleri hatalar yaptıklarını kaydeden Alman teknik adam, ''4 golün 3'ünü duran toplardan yedik. Pozisyonlar bulduk ama top kaleye girmek istemedi. Yediğimiz goller sıkıntı yarattı ve beklemediğimiz bir skor oldu'' ifadelerini kullandı.



Schuster, bir soru üzerine, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz veda etmediklerini belirterek, ''Daha rövanş olacak. Ciddi bir skor ama futbolda böyle skorların çevrildiğini gördük. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Bugün günümüzde değildik ve beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Çok zorlu bir dönemeçteyiz. Bu dönemeçte de takımın en iyi şekilde ayakta olması lazım. Biz bugün formumuzda değildik ve sonuç böyle oldu.'' dedi.



Alman teknik adam, maçın ilk yarısında Guti'nin kramponunu değiştirdikten sonra hakem tarafından oyuna geç alındığının belirtilmesi üzerine, ''UEFA'daki kurallara göre top durmadan futbolcu oyun alanına tekrar giremez. Bundan dolayı sahaya geç girdi'' dedi.





