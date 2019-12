-SCHUSTER: PORTO'YU YENEREK LİDER OLMAK İSTİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Porto maçını kazanarak grupta liderliğe yükselmek istediklerini söyledi. Schuster, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yarınki karşılaşmanın liderlik maçı olacağını ifade ederek, ''Bu maç için çok hevesliyiz. Sakatlıklar var ama bu futbol ve olur. Yarın sahaya çıkacak tüm takım bütün gücüyle varını yoğunu ortaya koyacaktır'' dedi. Bir basın mensubunun ''Porto maçı sizin şimdiye kadar oynadığınız en önemli maç mı olacak?'' sorusu üzerine, ''Onu zaten ben ilk günde söylemiştim. Benim kelimelerimi çalma'' diye espri yapan Schuster, ''Kuralar çekildiğinde söylemiştim. Grubun favorisi Porto, (Biz ikincilik için mücadele edeceğiz) demiştim. Ama şu an 6 puanımız var ve yarın liderlik için sahaya çıkacağız. Porto çok güçlü bir ekip, yarın seyircimiz önünde 3 puan neden olmasın?'' yanıtını verdi. -''TARAFTAR FUTBOL OYNAMAK İSTEDİĞİMİZİ GÖRÜYOR''- Alman teknik adam, alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarların destek vermesiyle ilgili bir soruya, şöyle yanıt verdi: ''En iyi taraftara sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. Çünkü taraftarımız iyi futbol oynamak istediğimizi görüyor. Ufak hatalarla kalemizde goller görüyoruz. Trabzonspor ve Manisaspor maçlarında böyle oldu. Bu takım maçları kazanmak istiyor ve hep domine ediyor. Rakiplerimizi de Quaresma, Guti, Aurelio gibi as oyuncuları olmadığı zaman görmek isterim. Bu futbol, sakatlıklar devamlı olacaktır. Biz bu kazanma isteği ve mücadeleyi göstermeye devam ettiğimizde daha da iyi yerlere geleceğiz.'' -SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?- Schuster, Porto karşısında sistemde bir değişiklik yapıp yapmayacakları sorusu üzerine de ''Sistem değişikliği şöyle olur; 3 gündür hazırlanıyorum belki yarın ben oynarım'' diye espri yaptıktan sonra şunları söyledi: ''Eğer 10 sene önce olsaydı başarılı olabilirdim. Sakatlıklar canımızı yakıyor. Tabata oynayabilecek ama cezası nedeniyle Kayseri'de olamayacak. Sakatlıklar bizi engelliyor, ancak yarın sahaya çıkacak takımın elinden geleni vereceğine eminim. Yarınki maçta sadece 1 değişiklik düşünüyorum. Onun dışında sistem farklı olamayacak.'' -''KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ AMA BERABERLİK DE ÖNEMLİ''- Sakatlıklar nedeniyle bu kadar sıkıntı yaşadıkları bir dönemde Porto ile liderlik için oynadıklarını ifade eden Schuster, ''Bu kadar sıkıntı içindeyken beraberliğin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yarın sahaya yine de kazanmak için çıkacağız'' dedi. -ALİ KÜÇİK'İ KADROYA ALACAK- Yusuf, Fink ve Onur'un UEFA'ya bildirilen listede olmadıklarının, ayrıca sakat futbolcuların da çok olduğunun hatırlatılıp yarın A2 takımından kadroya futbolcu alıp almayacağının sorulması üzerine Schuster, ''Hayatımda ilk kez her şey bu kadar üst üste geliyor. Ağustos ayında listeyi yapmıştık. A2 takımında bazı futbolcular milli takımlarda. Ali Küçik'i almayı düşünüyorum. Şu an o kadar sıkıntı var ki belki biz hazırlanıp sahaya çıkacağız. Her şey üst üste geldi artık bunun çözümünü bulacağız'' ifadelerini kullandı.