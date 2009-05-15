Schuster olmazsa, Laudrup



Galatasaray gelecek sezon revizyon için düğmeye basarken, teknik direktör konusunda bir an önce sonuca varmak istiyor.



Real Madrid’in eski hocası Alman Bernd Schuster’le ciddi şekilde ilgilenen ve birkaç kez görüşüp transfer şartlarını bile değerlendiren sarı-kırmızılı yönetimin, bir pürüz çıkması olasılığını da dikkate alarak, alternatiflerle temas kurduğu ortaya çıktı.



Geçen yıl Başkan Polat’ın takımın başında ısrarla görmek istediği, ancak getiremediği Danimarkalı Michael Laudrup’la geçtiğimiz günlerde temas kuran sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.



Polat’ın bu transfer görüşmesi için görevlendirdiği ismin ise eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy’un oğlu Saffet Ulusoy olduğu öğrenildi. Ulusoy’un, Laudrup’un menajeri Bayram Tutumlu’yu arayarak genç teknik adamın, sarı-kırmızılı ekibe ve İstanbul’a, sıcak bakıp bakmadığını sorduğu kaydedildi.



Öte yandan Schuster’le prensipte anlaşan Cim-Bom’un, Alman teknik adamın 20 milyon euroluk transfer bütçesi istemesi yüzünden Laudrup ismine de önem verdiği bildirildi. Laudrup’un, Wolfsburg’tan gelen öneriyi reddetmesinin nedeni olarak da sarı-kırmızılı ekibe verdiği söz gösterildi.



Futbolculuk kariyeri boyunca Brondby, Juventus, Lazio, Barcelona, Real Madrid ve Ajax’ta oynayan 45 yaşındaki Laudrup, 2000 - 2002 Danimarka Milli Takımı’nın asistan menajerliğini yapmış, 2002 - 2006 arası Brondby’de görev almıştı. İspanyol Getafe ve Spartak Moskova’yı da çalıştıran Laudrup şu anda boşta bulunuyor.

