-SCHUSTER: KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK KAYSERİ (A.A) - 25.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Kayserispor karşısında iyi oynadıklarını, ancak maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Schuster, Kayserispor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, maçın zor olacağını bildiklerini ve iyi çalıştıklarını kaydetti. Beraberliğe razı olmadıklarını, ancak karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını dile getiren Schuster, şunları söyledi: ''Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İyi çalışmıştık, iyi de oynadık. İkinci yarıda Guti, Fatih Tekke ve Holosko gibi oyuncuları alarak beraberliğe razı olmadığımızı gösterdik. Kaybetmeyi hak etmedik. En kötü beraberliğe razı olmuştuk. Ama son dakikalarda yediğimiz golle yenildiğimiz için üzgünüz. Aslında, maç eşit pozisyonlarla geçti. Galibiyet için gelmiştik ama olmadı.'' Schuster, basın mensuplarının deneyimsiz futbolculara kadroda yer verdiği eleştirileri üzerine, kadro kurarken sakatlıkları göz önünde buldurduklarını kaydetti. Nihat'a ne kadar daha şans vereceği yönündeki soruları üzerine de Schuster, Nobre ve Quarezma gibi oyuncuların sakat olması nedeniyle kadro kurarken sakatlıkları göz önünde bulundurduklarını, maçı sadece Nihat'ın kaybetmediğini belirtti. Beşiktaşlı futbolcu Guti de maçın başından sonuna kadar eşit geçtiğini dile getirerek, ''Maçın olması gereken skoru beraberlikti. Kayserispor'un hakeme teşekkür etmesi lazım'' dedi. Çok önemli sakatlıklar yaşadıklarını, bunların takıma büyük sıkıntılar yaşattığını ifade eden Guti, ''Sene başında olduğu gibi aynı istek ve güçle maçlarımızı oynamak istiyoruz. Beşiktaş gibi bir takımın 4 maç üst üste kaybetme lüksü yok. Bunun için daha çok çalışmalıyız'' diye konuştu. -KAYSERİSPOR CEPHESİ- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, sabırlı oynayarak emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. İyi oynadıklarını ve hak ettikleri 3 puanı aldıklarını bildiren Şota, ''Zor bir maçtı. Futbolcularıma sabırlı olmalarını söylemiştim. 90 dakika sabırlı oynadık. Karşımızda top oynayan kaliteli bir takım var. Oyunun sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. En sevdiğim skor 1-0'dır. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz 3 puan aldık'' ifadelerini kullandı. Kayserisporlu futbolcular, Selim ve Moritz de maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, Beşiktaş karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.