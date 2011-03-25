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Spor

SCHUSTER İSTANBUL'DAN AYRILDI İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 12:15

-SCHUSTER İSTANBUL'DAN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, İstanbul'dan ayrıldı. Geçen hafta başında istifa ederek siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran Alman teknik adam, bu sabah erken saatlerde ailesiyle birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.  Beşiktaş Futbol Takımı'ndaki macerası kısa süren Schuster, Atatürk Havalimanı'nda herhangi bir açıklama yapmazken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.  Alman teknik adamı sadece siyah-beyazlı kulübün tercümanı uğurladı.

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