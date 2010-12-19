-SCHUSTER: HAKETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ ANTALYA (A.A) - 19.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, galibiyeti hakeden bir oyun sergilemelerine rağmen karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarını kaydetti. Schuster, Beşiktaş'ın maç boyunca rakibi domine ettiğini söyledi. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında maçı isteyen ve arzulayan bir Beşiktaş olduğunu vurgulayan Schuster, ''Performansımızın karşılığı galibiyetti. Galibiyeti haketmiştik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlarla ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösterdik'' dedi. Beşiktaş'ın sıralamada hakettiği yerde olmadığını kaydeden Schuster, ''Çok iyi şeyler yapmamıza rağmen sakatlıklar nedeniyle bu pozisyonda bulunuyoruz. 2010 yılı sonu itibariyle sakatlıkları geride bırakıp 1 Ocak'tan itibaren sağlıklı ve istekli futbolcularla ikinci yarıya başlayacağız. İkinci yarıda çok farklı bir Beşiktaş olacak'' dedi. Gazetecilerin sakat futbolcu sayısının artmasıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Schuster, şöyle konuştu: ''Son maçlarda darbelerden gelen sakatlıklar yaşadık. Hayatımda ilk defa bu kadar sakatlık olayı yaşıyorum. Ligdeki güçlü rakiplere karşı sakatlıklarla boğuşarak oynamak çok zor. Biz de endişeliyiz. Bu konuya yeterince eğildiğimizi düşünüyorum'' -GAZİANTEPSPOR CEPHESİ- Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ilk yarısının iki takım adına da pozisyon anlamında kısır geçtiğini söyledi. Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takımın da maçı kazanacak pozisyonlar bulduğunu kaydeden Kafkas, ilk yarının son haftası olmasına rağmen mücadelesi yüksek bir karşılaşma olduğunu vurguladı. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını istedikleri puanda kapattıklarını söyleyen Kafkas, ''İkinci devrede bazı avantajlarımızı kullanıp ligi ilk 6'da bitirmek istiyoruz'' dedi.