-SCHUSTER GİTTİ HAVUTÇU GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, teknik direktör Bernd Schuster'in istifa ettiğini belirterek, ''Kendisi istifa etmiştir, olay bitmiştir. Sezon sonuna kadar göreve yardımcı antrenör Tayfur Havutçu getirildi'' dedi. Düren, Akaretler'deki kulüp binasında yaklaşık 1,5 saat süren Yönetim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, istifanın tek taraflı bir süreç olduğunu vurgulayarak, ''Sayın Schuster istifa etmiştir ve konu kapanmıştır'' ifadesini kullandı. Schuster'in, dün kulüp başkanı Yıldırım Demirören'den görüşme talebinde bulunduğunu anlatan Düren, ''Schuster, arzuladığı ve hedeflediği şekilde futbol takımımıza gerekli yararı gösteremediğini belirtip, kalan müsabakalarda faydalı olamayacağına inandığı için başkanımıza istifa etmek istediğini belirtmiş ve istifa mektubunu iletmiştir'' diye konuştu. Düren, uzun tartışmalardan sonra, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Tayfur Tavutçu'nun teknik direktörlüğe getirilmesine karar verdiklerini bildirerek, Havutçu'nun yardımcılarını kendisini seçeceğini ve sezon sonuna kadar bir teknik direktör arayışlarının olmayacağını söyledi.