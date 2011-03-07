-SCHUSTER: GALİBİYETİ RAKİBE VERDİK İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Trabzonspor maçını kazanmayı hak ettiklerini ancak yaptıkları hata ile kendi ellerindeki galibiyeti rakibe verdiklerini söyledi. Schuster, Trabzonspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşılaşmasının Fenerbahçe ile oynadıkları maçla benzer geçtiğini belirterek, ''Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor ve maçın zor olacağını biliyorduk. Maça iyi başladık ve iyi oynuyorduk. Sonra rakibimiz kendimiz olduk ve elimize gelen çok güzel bir fırsatı kaybettik. Bu maçı kazanmayı hak etmiştik, ama elimizde olan maçı biz kendi elimizle rakibe hediye ettik'' diye konuştu. Fenerbahçe maçında Ferrari, Trabzonspor karşısında da Sivok'un kırmızı kart gördüklerinin belirtilmesi üzerine Alman teknik adam, ''Anlaşılamayacak hareketler. Belki genç oyuncular olsa, tecrübesizlikten yaptılar diyebilirdim. Ama çok tecrübeli oyuncular ve yapılmaması gereken yerde yapılan hareketler iki maçın kaybına neden oldu'' dedi. -''BU SORUYU ONLARA SORMAK LAZIM''- Futbolcuların kırmızı kart görmelerinin takımda bir disiplin sorununa mı işaret ettiğinin sorulması üzerine Schuster, ''Bu soruyu onlara sormak daha doğru olur. Ferrari, Sivok, Quaresma çok tecrübeli oyuncular ve ne yapmaları gerektiğini bilmeliler. Biz ne söylersek söyleyelim sahada kendileri oynuyor ve o önemli dakikalarda onların yanında olamıyoruz. Onların tecrübeleriyle ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyordu'' ifadelerini kullandı. Schuster, Fernandes-Nobre değişikliğini neden yaptığı sorusuna ise ''Rakibimiz 10 kişi kaldığı için fazladan orta saha oyuncusunu alıp, forvet oyuncusunu sokmak istedim'' diye yanıt verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştıklarının hatırlatılıp hangi takımı şampiyonluk için şanslı gördüğü sorusuna Schuster, ''Bursaspor da var. Ligin sonuna kadar güzel bir yarış olacak ve herhalde son haftaya kadar şampiyonluk yarışı sürecek'' diye cevap verdi. Bu arada, Beşiktaşlı futbolcular basın toplantısına katılmadı.