-SCHUSTER: GALİBİYETİ HAK ETTİK İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, CSKA Sofya maçının bekledikleri gibi çok zor geçtiğini söyledi. Schuster, 1-0 kazandıkları CSKA Sofya maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, CSKA Sofya'nın kendilerini çok zorladığını belirterek, "Ferrari'nin talihsiz bir sakatlığı oldu. İbrahim Toraman'ı oyuna aldık. İkinci yarıda da Quaresma ve Bobo girince daha da baskılı oynadık. Bugün beni en çok mutlu eden şey, takımımın son dakikaya kadar kazanma ve gol atma arzusu içinde olmasıydı" dedi. Bobo ile Quaresma'yı ilk 11'de oynatmama nedeniyle ilgili bir soruya Alman teknik adam, "Onları zorlamak istemedim. Quaresma'nın sakatlığı vardı. Bobo da yüzde yüz hazır değildi. Son yarım saatte onlardan yararlandım" diye yanıt verdi. Schuster, hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir soru üzerine de "Kendi evinde ve uzun süre sonra seyircisinin karşısında oynayacak olması Fenerbahçe için bir avantaj. Derbiyi kendi evimizde oynamayı tercih ederdim" diye konuştu. Schuster, maçtan sonra canlı yayında derbi maçla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Derbilerin anlamı büyüktür. İspanya'da Fenerbahçe'nin durumu için söylenebilecek bir deyim var, 'Yaralı bir hayvan tehlikelidir' diye. Bu akşam kazandık, bu morali derbi maça taşımamız gerekiyor. Fenerbahçe Stadı'nda o kadar muhteşem bir taraftarın önüne çıkacağım için heyecanlıyım." -ZAPOTOCNY:ZOR MAÇTI- Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Zapotocny, CSKA Sofya maçının kendi açılarından çok zor geçtiğini ifade ederek, "CSKA Sofya, savunma yapmaya ve ani ataklarla gol bulmaya gelmişti. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdik. Gol son dakikada geldi, ama daha önce atabilirdik. Bence galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu bildiren Zapotocny, "Grubumuz çok güçlü. Grubun en zayıf takımı olarak görülen CSKA Sofya, bugün kötü takım olmadığını gösterdi" dedi. -FENERBAHÇE MAÇINI ALACAĞIZ- Zapotocny, Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi: "Bugün enerjimizden çok eksilttik, ama kazanamasaydık daha kötü olurdu. Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Zor bir maç olacak. Hepimiz kafa ve fiziksel olarak hazırız. O maçı alacağımıza inanıyorum." -JOVANOVSKI: BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"- CSKA Sofya Teknik Direktörü Gjorgi Jovanovski, 1-0 kaybettikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele ettiğini ifade ederek, "Biz son dakikada hatalı bir gol yedik. Futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diye konuştu. -ÜZÜLMEZ: GOL SON DAKİKADA GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"- Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Üzülmez, maçtan sonra canlı yayında yaptığı açıklamada, takım olarak iyi mücadele ettiklerini, ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirterek, "Erken gol bulsaydık, oyun çok daha kolay olurdu. Herkes istekli arzuluydu, sadece eksik olan goldü. O da son dakikada geldiği için mutluyuz. İnşallah bundan sonra galibiyet serimiz devam eder" dedi. -GUTİ: BÖYLE TARAFTARI OLAN TAKIMDA OYNAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM- Guti Hernandez ise zor maç olduğunu, ancak sonunda 3 puan aldıklarını söyledi. Guti, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa oynamasıyla ilgili olarak ise "Kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum. Bugüne kadar hep Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Ancak bu lig için de çok istekliyim" dedi. Sahanın zemininin kendilerini etkilediğini ifade eden Guti, "Saha bizi etkiledi, ama kulübümüz de bunu düzeltmek için her şeyi yapıyor. Bunlar bahane değil. Sahanın böyle olduğunu görüp, buna göre oynayacağız. İstanbul'da olmaktan ve böyle taraftarı olan takımda oynamaktan çok mutluyum. Umarım bu takımla beraber güzel şampiyonluklar ve kupalar kazanırız" diye konuştu. -BEŞİKTAŞ'TAN 3 PUANLI BAŞLANGIÇ- BJK İnönü Stadı'nda ağırladığı rakibini son dakika golüyle mağlup eden siyah-beyazlılar, grup karşılaşmalarına 3 puanla başlangıç yaptı. Beşiktaş, (L) Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Eylülde deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak. AVRUPA KUPALARINDA 50. GALİBİYET- CSKA Sofya'yı 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini aldı. 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde CSKA Sofya maçıyla birlikte 143. maçına çıkan siyah-beyazlılar, 50. kez galip geldi. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında 29 beraberliği, 64 de yenilgisi bulunuyor. -BULGAR TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR- UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ilk maçında CSKA Sofya'yı 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarında Bulgar takımlarına karşı üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında Bulgar takımlarıyla yaptığı 5. maçta 3. galibiyetini alırken, 2 kez de berabere kaldı. ''Kara Kartallar'', 2000-2001 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Levski Sofya'yı İstanbul'da 1-0 yenip, Sofya'da 1-1 berabere kalarak, turu geçti. UEFA Kupası'nda 2006-2007 sezonunda 1. turda bu geceki rakibi CSKA Sofya ile eşleşen Beşiktaş, Kleberson ve Gökhan Güleç'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rövanşta 90 dakikalık süre 2-0 Bulgar ekibinin üstünlüğüyle sona erdiği için maç uzatmaya gitti. Uzatmada Nobre ve Bobo ile 2 gol bulan siyah-beyazlılar, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılıp, UEFA Kupası'nda gruplara kalmayı başardı. Beşiktaş, bu gece de CSKA Sofya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçta 1-0 mağlup etmeyi bildi. -DOLMABAHÇE'DE FİRE YOK- Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezon BJK İnönü Stadı'nda oynadığı 4. maçı da kazandı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Dolmabahçe'de ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen'i 3-0, Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi 2-0 yenerken, (L) Grubu'ndaki ilk maçında ise bu gece Bulgar ekibi CSKA Sofya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Dolmabahçe'deki Avrupa kupası maçlarında toplam 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise hiç gol görmedi.