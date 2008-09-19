Schuster forvet hattından umutlu



Bernd Schuster, bu hafta Raul’un yerine ilk 11’de Gonzalo Higuain’e yer vermeye hazırlanıyor. Her ne kadar takım kaptanının takımdaki yerine mal olsa da birçok kişi Real Madrid’de birşeylerin değişmesi gerektiği fikrine sıcak bakıyor.



Numancia’ya karşı ilk 11’de oynayan ve attığı gollerle dikkat çeken Higuain, hafta ortasında BATE’ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yedek kaldı. Schuster’in geçtiğmiz yaz yeni bir golcü almak isteyip de alamamasına rağmen Alman teknik adamın elinde hala yeterli sayıda alternatif var.



Takımdaki golcü alternatifleri hakkında konuşan Schuster, “Higuain son zamanlar da iyi oynuyor, onu oynatıp oynatmama konusunda kararsızlık yaşamayı tercih ederim elbette. Şu anda formda ve kendine güveni de tam bu da elbette seçimlerimi zorlaştırıyor” dedi.



Madrid, bu hafta deplasmanda Racing Santander ile karşılaşacak.