-SCHUSTER: FİNAL PAS VE ŞUTLARI EKSİKTİ MANİSA (A.A) - 11.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernd Schuster, ''Final paslarında ve final şutlarında eksiklik vardı'' dedi. Schuster, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, müsabakada tek golün eksik olduğunu belirterek, ''Oyuncularımın yaptığı işlerden mutluyum. Orta sahayı iyi domine ettik, maç boyunca rakibe pek gol pozisyonu vermedik. İyi işler çıkardık, ikinci yarıda daha çok çalıştık. Ancak final paslarında ve final şutlarında eksiklik vardı. Ama oyundan memnunum'' dedi. Genç Doğukan'ın bugün ilk 11'de başladığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: ''Bugün Doğukan'ın ilk 11'de olması İsmail'in sakatlığıyla ilgiliydi. Ancak biz altyapıdan oyuncularımızı ritmi yakalamaları için antrenmanlarımıza dahil ediyoruz. Bugün Doğukan'ın yaptığı işten memnunum. Bugün sahada ne gerekiyorsa onu yaptı. Zamanla daha iyi hale gelecektir.'' Maçı kazanamadıkları için mutlu olmadıklarını kaydeden Schuster, ''Bulduğumuz gol pozisyonları nedeniyle maçın hakkının bizde olduğunu düşünüyorum, ama gol atamayınca kazanamıyorsunuz'' dedi. Schuster, son dakikada yaptığı Guti-Ernst değişikliğinin sorulması üzerine, ''İlk düşüncem son dakikalarda gol bulup, Manisaspor'un bu süreçte gol aramaya çalışmasıydı. Bu süreçte de Guti-Ernst değişikliği yapmayı planlamıştım. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Bu değişikliği daha önce planlamıştım'' diye konuştu. Schuster, bazı basın yayın organlarında kendisinin Atletico Madrid'e gideceği yönünde haberlerin çıktığının ve avukatının bu nedenle İstanbul'a geldiğinin yazıldığının hatırlatılması üzerine, ''Karıştırdığınız birşey var, Fenerbahçeli Güiza ile benim avukatım aynı. Avukatım, Güiza'nın Fenerbahçe ile ilgili bir sıkıntısı için geldi. Benimle ilgili hiçbir durum yok'' dedi.