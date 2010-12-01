-SCHUSTER FATİH TEKKE'Yİ SİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Sofya'ya götürülecek futbolcu kadrosu belli oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Fatih Tekke'yi yine kadroya almazken sakat olan Ricardo Quaresma ve cezalı olduğu için yarın forma giyemeyecek olan İbrahim Toraman, arkadaşlarına destek olmak amacıyla takımla birlikte Sofya'ya gidecek. Bu arada, Schuster, Quaresma ve İbrahim Toraman dışında CSKA Sofya maçı için 17 kişilik bir kadro belirledi. Siyah-beyazlıların, CSKA Sofya maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, Roberto Hilbert, Mert Nobre, Rodrigo Tabata, İbrahim Üzülmez, Umut Kaya, Ersan Gülüm, Filip Holosko, Fabian Ernst, Mehmet Aurelio, İsmail Köybaşı, Ali Kuçik, Necip Uysal, Tomas Zapotocny, Erhan Güven ve Guti Hernandez.