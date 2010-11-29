-SCHUSTER: EŞİT ŞEKİLDE BİR MAÇ GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Galatasaray ile yaptıkları derbinin eşit şekilde geçtiğini, ilk dakikalarda gelen golün de kendilerini rahatlattığını söyledi. Schuster, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, iki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek, ''İki takımın da kendi açısından galibiyete ihtiyacı vardı. Maç eşit bir şekilde geçti. Oyuncularım maç öncesi konuştuklarımızı yerine getirdiler. Bu beni mutlu etti'' dedi. Maçın başında gelen golün kendilerini rahatlattığını kaydeden Alman çalıştırıcı, ''Devamında şanslar bulduk ve iyi oyunumuzu sürdürdük. İkinci yarı bizim için daha kolay oldu. Mehmet Batdal'ın girmesi bizi rahatlattı. Bu şekilde Galatasaray uzun toplarla oynamaya başladı. Şansımız yine ortaya çıktı. İkinci golü bulduk ve kazandık. Bundan dolayı mutluyuz'' diye konuştu. Galatasaray'ın da iyi futbol oynadığını vurgulayan Bernd Schuster, bu maça daha farklı motivasyonla çıkıp çıkmadıkları yönündeki soruyu şu şekilde yanıtladı: ''Bize karşı oynayan takımların oynama şekilleri ve mantalitelerinin futbolumuzu etkilediğini söyleyebilirim. Kendi sahamızdaki maçlarda rakipler hata bekliyor. Bu da oyun anlayışını değiştiriyor. Galatasaray da futbol oynamaya çalışıyor. İki takım da bir şeyler yapmaya çalıştığında futbol ortaya çıkıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde oynuyor. Bizim Avrupa'da oynadığımız maçlar daha farklı oluyor. Bu güzel oyunun nedeni motivasyon değil. Bize karşı oynayan takımların görüntü ve mantalitelerinin bazı şeyleri ortaya çıkardığını söyleyebilirim.'' Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, maç içinde Guti'yi yanına çağırması konusunda ise ''Guti'yi yanıma çağırmamdan birkaç dakika önce Hagi oyun stratejisini değiştirmişti. Bizim de farklı bir sisteme dönmemiz lazımdı. Saha içindeki oyunculara bilgileri aktarmam gerekiyordu. Bunun için Guti'yi çağırdım. Söylediğim gibi oynamaya başladık. Devamında güzel bir atak sonucunda gol bulduk'' diye konuştu. -FATİH TEKKE'Yİ SİLDİ GİBİ- Schuster, Sivasspor maçı sonrası sorun yaşadığı ve son maçlarda kadroya almadığı Fatih Tekke'yi kafasından sildiğinin sinyallerini verdi. ''Fatih Tekke bugün yoktu. Kafanızdan tamamen sildiniz mi?'' sorusu Schuster'e ''bu futbolcuya bundan sonra şans vermeyecek misiniz?'' şeklinde çevrilirken, Beşiktaş Teknik Direktörü, Tekke'nin bundan sonra çok fazla şans bulmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının konuyu açıklığa kavuşturmak için ''İlk yarının sonuna kadar Fatih Tekke'ye şans vermeyeceğini mi söylemek istiyor?'' diyerek yenilediği soru üzerine Schuster, aynı şekilde yanıt vererek, Fatih Tekke'yi kafasından sildiğinin sinyallerini verdi. Bernd Schuster, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard ile şimdiki çalıştırıcısı Gheorghe Hagi konusundaki soruyu da ''Galatasaray futbol oynamak isteyen bir takım. Takımın başında Hagi var. Daha önce Rijkaard vardı. Bu maçtan zevk aldık. Kaybedebilirdik bile. Bu şekilde de zevk aldığımızı söyleyebilirim. Hagi ve Rijkaard arasındaki değerlendirmeyi ben yapamam. Rijkaard da iyi hocalardan biriydi. Hagi'nin de iyi olduğunu belirtmek gerekiyor. Sonuçta kısa süredir burada. Kendi sistemini bu kısa sürede oturtamamış olabilir. Mantalitesini biliyorum. Kazanmak üzerine bir mantalitesi var'' şeklinde yanıtladı. -FUTBOLCU GÖRÜŞLERİ- Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Toraman, iki takımın da zor günler geçirdiğini ifade ederek, ''Psikolojik açıdan zor bir maçtı. Zaman zaman iyi oynadık. Zaman zaman Galatasaray taraftar desteğiyle baskı kurdu. İyi mücadele ettik. Böylesi bir maçtan 3 puan aldığımız için mutluyuz'' dedi. İbrahim Toraman, ligdeki konumları konusunda ise ''Sezon başındaki maçlarda iyiydik. Hesaba katmadığımız maçlarda puan kayıpları oldu. Geride kalmış gibiyiz. Ama lig uzun bir maraton. İlk yarının son 3 maçında istediğimiz sonuçları alırsak, ikinci yarıya iyi başlar ve şampiyonluğun kesin adayı oluruz'' diye konuştu. -BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ASBAŞKANI ADALI- Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Adalı, ''Çok güzel bir galibiyet oldu. Şimdi önümüzde CSKA Sofya ve Bursaspor maçları var. İnşallah onları da kazanırız'' diye konuştu. Kadro sıkıntısı bulunmasına rağmen Fatih Tekke'nin neden kadroya alınmadığı, Schuster ile aralarında bir problem olup olmadığının sorulması üzerine ''Aralarında herhangi bir problem yok. Hocamız zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Bunlar teknik konudur'' dedi.