-SCHUSTER: BU SONUCU HAK ETTİK İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, HJK Helsinki karşısında iyi oynadıklarını ve hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Schuster, 2-0 kazandıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, ''Bugün sahada iyi oynayan topla güzel şeyler yapan Beşiktaş vardı. Maçı yöneten bizdik. Rakip defansif oynamasına rağmen iyi bir maç çıkardık ve sonuçta hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik'' diye konuştu. Schuster, bir soru üzerine HJK Helsinki karşısında bugüne dek oynadıkları 6 maç içindeki en iyi oyunu sergilediklerini ifade etti. Takımını her zaman ileride kurmayı sevdiğini anlatan Schuster, ''Yapacağınız en iyi defans hücumla başlar. Topu kaybettikten sonra baskı yapmalısınız. Bugün izlediğiniz gerçek bir Helsinki değildi. Geride topla oynayan ve öyle çıkan bir takımdı ama baskı uygulayarak buna izin vermedik'' şeklinde konuştu. Schuster, HJK Helsinki karşısında iyi bir performans gösteren Hilbert ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: ''Bazı oyuncular, Bucaspor maçı için neden İzmir'e gelmedikleri konusunda şaşırmış olabilirler. Türkiye Ligi'nde yabancılarla ilgili karar bana sevimsiz geliyor. Bu nedenle ligde bazı oyuncuları kadroya alamayabiliyorum. Hilbert zaten İspanya'daki Villerreal maçında kendini gösterdi. Bu maçta da limitimiz olmadığı ve Hilbert'in hazır olduğunu bildiğim için oynattım.'' Basın mensuplarının Robinho'nun transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna da Schuster, ''Bir söz vardır, beklentiler hiçbir zaman bitmez. Başkan gelip bize bir sürpriz yapar mı bilinmez. Ama beni ilgilendiren şu anki takımım'' cevabını verdi. Schuster yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise, bu skorun belki herkese iyi gelebileceğini, ancak kendisine yetmediğini ifade ederek, ''Helsinki'de de iyi mücadele etmeliyiz. UEFA Avrupa Ligi'ne galiba bir bacağımızla girdik, öbürkünü de Helsinki'de atacağız'' dedi. Geçen sezonun Beşiktaş için iyi geçmediğini herkesin kabul ettiğini kaydeden Alman hoca, şunları söyledi: ''Bu sezon bütün oyuncular kendini göstermek istiyor. Herkese de bu şansı vermeli, ben de bunu yapıyorum. Bugün Hilbert ile Ekrem iyi anlaştı. İsmail de konsantrasyonu iyi oyuncu, garanti oynadı. Ernst ile Guti'nin mükemmel uyumu var, iyi oyun kurdular.'' Quaresma'nın bu yıl kendini ispatlamak zorunda olduğunu belirten Schuster, ''Geçen yıllarda oynadığı takımlarda ilk 11'de başlayamamıştı. Öyle bir insan ki taraftarların motivasyonuna ihtiyacı var, burada da süper oluyor. Taraftardan bu desteği gördüğünde, Quaresma kendine yakışan oyunu oynayacaktır. Quaresma, Quaresma olacaktır. İnişleri var, çıkışları var. Burada yeni bir sayfa açarak, kendini Beşiktaş'ta ispatlamak zorunda. Tribünleri büyülemeye devam edeceğine inanıyorum.'' şeklinde konuştu. Açıkça bir tane daha golcü istediğini söylediğini kaydeden Schuster, ''Bir tane daha golcüye hayır demem. Doğru bir adam gelmesini istiyorum, herhangi birinin gelmesini istemiyorum. Beşiktaş'a yakışan bir oyuncu olmasını istiyorum. Biz Bobo ve Nobre gibi süper uzun yapılı bir oyuncu aramıyoruz. Biraz da ince yapılı, hızlı ve teknik olabilir. Biraz daha sabra ihtiyacımız var'' derken, Robinho'nun gelmesinin çok zor olduğunu ve bu oyuncunun Barcelano'ya gitme ihtimali olduğunu duyduğunu anlattı. Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Roberto Hilbert ise HJK Helsinki karşısında iyi oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Gönderileceği şeklindeki haberleri Türkçe bilmediği için okumadığını anlatan Alman futbolcu, ''Allah'tan Türkçe bilmiyorum, onun için bunları okumuyorum. Bu bir avantaj oluyor benim için. Böyle bir şey olabilir mi, ben daha yeni geldim. Ben başarılı olmak ve kendimi kanıtlamak için buradayım'' ifadesini kullandı.