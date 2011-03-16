Schuster: Bu parayı hak etmiyorum

T24 - Sezon başında omuzlar üstünde İstanbul’a gelen Bernd Schuster, "aldığı parayı hak etmiyorum" diyerek Beşiktaş’taki görevinden resmi olarak istifa etti.





Ülke futbolunun çok alışkın olduğu büyük bir karşılamayla Türkiye’yle tanıştıktan sonra siyah-beyazlılarda bir türlü istediği performansı yakalayamayan Alman hocanın istifası sadece futbolseverleri değil, başkan Yıldırım Demirören ve yönetimini de şoke etti.



Vatan gazetesinin haberi şöyle:



‘Bu takımı ileriye doğru hareket ettiremem'



Pazartesi günü.. Saat 18.00 suları.. Demirören Anadolu Hisarı’ndaki evinde oturmaktadır. Eşi Revna Demirören ve çocuklar evde değildir.. Schuster arar ve yolda olduğunu, ziyaret için geleceğini söyler Yıldırım’a. Alman hoca dediğini yapar. Uzatmadan hemen konuya girer: “Her geçen gün kötüye gidiyoruz. Bu süreçte ben de başarısız oldum, kabul ediyorum. Bu takımı ileriye doğru hareket ettirebileceğimi de düşünmüyorum. Başaramam. Ben bırakıyorum başkan.”



Demirören: Birazcık da işin olumlu tarafına bak

Yıldırım Demirören, sudan çıkmış balığa döner.. Bernd Schuster’in böyle bir karar vereceğini aklının ucuna bile getirmemiştir çünkü.. Dağılır ama son hamlesini de yapar: “Biraz da işin olumlu tarafına bak hoca. Seninle Avrupa’da gitmediğimiz kadar ilerledik. Çok fazla gol attık. Türkiye Kupası’nda da yolumuzda ilerliyoruz. En azından gelecek sezona kadar devam edersen bizim için çok iyi olur.”



Schuster: Yok başkan, ben kesin bırakıyorum!

Fakat Alman teknik adam kararlıdır.. Yıldırım Demirören’in tüm ikna çabalarına rağmen geri adım atmaz.. Bir süre karşılıklı diyalogdan sonra son noktayı şu cümlelerle koyar Alman hoca: “Devam edersem dengem bozulacak. Sırf camiadan değil, medyadan, vatandaşlardan her yerden tepki alıyorum, eleştiriliyorum. Ben bu kadar başarısızlık yaşamış bir insan değilim. Yapamadım. Bu yüzden de hak etmediğim paraları kazanmak istemiyorum. Uzun zamandır bu kararı düşünüyordum. Çok yoruldum artık başkan. Bu yüzden kesin olarak bırakıyorum.”



‘Hoca yapacak hiçbir şey BIRAKMADI, İSTEMİYOR’

Yapacak bir şeyinin olmadığını anlayan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, şaşkınlığını gizlemeden ‘Peki’ dediği Alman teknik adamı uğurlar. 23.00’te yönetimine mesaj atıp, “Yarın 13.00’te toplanıyoruz” der ve konuyu anlatır.. Yöneticilerinin “Nasıl kabul ettiniz?” ayarındaki sorularına “Bana yapacak hiçbir şey bırakmadı.. Kalmak istemiyor” diyerek ön bilgiyi verir..

Bu arada Futbol Komitesi üyeleri Demirören’e “İstifasını verdi mi?” diye sorar ama “Hayır” cevabıyla tedirgin olup “Yazılı alalım başkan.. Ne olur ne olmaz” fikrini verirler. Ve sabah 08.30’da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Bernd Schuster’in imzalı istifası alınır.



Toplam 3.2 milyon Euro’yu bırakıp Madrid’e kaçtı!

Schuster, istifasını vererek bu sezondan kalan 600 bin Euro’sunu ve gelecek yıl alacağı 2.6 milyon Euro’yu hibe etti. Kovulduğunda bu ücretleri cebine koyacak olan Alman hocanın bu hareketi, A.Madrid’den aldığı yüksek sıfırlı teklife bağlanıyor.

Bu arada istifayla ilgili ilginç bir detay daha.. Hoca dün yönetime “İsterseniz Kayseri maçından sonra bırakayım, nasıl olsa ara girecek, siz de hoca bulursunuz” dedi ama yönetim kabul etmedi.



Karaman: Bu takımı şampiyon yaparım

Manisa'nın hocası Hikmet Karaman, takım çalıştırmasına rağmen Beşiktaş’ın başına gelebileceğini söyleyerek şaşırttı: “Bu takımı şampiyon yaparım. Yapamazsam 5 kuruş almam, yaparsam 3 milyon dolar isterim. Yapamazsam Beşiktaş Çarşısı’nda kendimi asarım!”



Yanal en son Trabzon'daydı

Yıldırım Demörören’in teknik adamlığını çok beğendiği Ersun Yanal daha önce, Trabzon, Manisa, A.Gücü, G.Birliği, Denizli gibi takımları çalıştırdı.