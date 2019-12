-SCHUSTER: ARZUMUZ TURU GEÇMEK SOFYA (A.A) - 01.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için bütün ipleri ellerinde tuttuklarını ve yarın CSKA Sofya'yı yenerek turu geçmeyi arzuladıklarını söyledi. Schuster, maçın oynanacağı statta düzenlediği basın toplantısında, takım olarak 1 puanı düşünmediklerini belirterek, ''Şu an turu geçmek için bazı şeyleri elimizde tutuyoruz. Turu geçmek için yeterli puanı alıp başkalarının ne yaptığına bakmadan gruptan çıkmak istiyoruz. Bütün takımın isteği bu yönde. Porto'nun Rapid Wien ile berabere kalması halinde bizim alacağımız beraberlik bize turu geçmek için yetebilir. Ama biz kazanarak rahat bir şekilde turu geçmek istiyoruz'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yapacakları maçı düşünerek bazı oyuncuları dinlendirip dinlendirmeyecekleri yönündeki soru üzerine Alman çalıştırıcı, ''Bizim için şu an en önemli maç yarınki CSKA Sofya karşılaşması. UEFA'da bazı şeyleri elimizde tutuyoruz. Bu maçtan sonra bir üst tura çıkma şansını elimizde tutuyoruz. Bu ana gelmek için lige çok önceden başladık. Bu maçları oynadık. Yarın bunların meyvesini toplama şansı var. Bir galibiyetle kendimizi ikinci turda görmek istiyoruz. Pazar günü lig maçımız olacak. Şu an için bizim adımıza en önemli karşılaşma CSKA Sofya mücadelesi'' diye yanıtladı. Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularına kart görmesi yönündeki telkinin hatırlatılması ve aynı şeyi oyuncularına söyleyip söylemeyeceği yönündeki sorusuna ise ''Şimdiden söylemeyelim ki ilerde bizden bilmesinler'' şeklinde esprili bir yanıt verdi. -TRANSFER KONUSU- Transfer konusundaki soruyu yanıtlayan Schuster, şunları söyledi: ''Yaşadığımız şansızlıklar var. Sakatlık sorunu yaşıyoruz. Son zamanlarda UEFA maçları için olan diğer şansızlıklarımız da bazı oyuncuların listede olmaması nedeniyle oynatamamamız. Bunlar üst üste geldiği için sıkıntı yaratıyor. Yönetimle devamlı görüşme halindeyim. Takımı nasıl daha iyi hale getiririz düşüncesindeyiz. Hepimiz burada Beşiktaş'ın daha iyi yerlere gelmesi için daha istekliyiz. Bunun için istek var ve bunun sonucuna varmayı amaçlıyoruz.'' Bernd Schuster, son olarak yarınki rakipleri CSKA Sofya ve İspanya'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. CSKA Sofya karşısında çok fazla bilgiye sahip olduklarına dikkat çeken Alman çalıştırıcı, ''Oynadığımız ilk maçı göz önüne alarak yarınki mücadelenin kolay olmayacağını söyleyebilirim. İlk maçta da bize zorluklar yaşattılar. İlk maçtan 3 ay geçti. Oyun yapısında farklılık olduğunu düşünmüyorum. Yine de zor maç olacak. Önem vermemiz gereken bir karşılaşma olacak. CSKA Sofya hala şansları olduğu düşüncesiyle mücadele edecek. Yarınki maça tam konsantre bir şekilde çıkacağız. Barcelona ile Real Madrid maçı ise çok harika geçti. Güzel oynandı. Barcelona için harika bir skor oldu'' diyerek sözlerini tamamladı. -CSKA SOFYA CEPHESİ- Bu arada CSKA Sofya'nın teknik direktörün Sasho Borisov ise yarın güzel bir maçın oynanacağını vurgulayarak, ''İyi oyun sergilemek istiyoruz. Rapid Wien karşısında başardığımızı yeniden yapabiliriz. Onurlu bir şekilde maçtan ayrılmak istiyoruz. İstanbul'daki oyunumuzu yarın da sergilemeyi amaçlıyoruz'' diye konuştu.