-SCHUSTER: "SON VURUŞLARI YAPAMADIK" İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Konyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, ancak son vuruşlarda başarılı olamadıklarını söyledi. Alman teknik adam, Konyaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca birçok gol şansı yakaladıklarını belirterek, ''Ancak 3'üncü, 4. golleri atamadık ve sonrasında beraberlik golünü yedik. Çalıştık, çok çabaladık ama son vuruşları yapamadık ve maalesef bu skorla maçı bitirdik'' diye konuştu. Konyaspor karşısında kalenin önünde 2 net gol kaçırdıklarını ifade eden Schuster, ligde çok puan kaybettiklerinin ve şampiyonluk şanslarının azaldığının belirtilmesi üzerine, ''Bu konuda tek şey söyleyebilirim; şampiyona mayısta bitiyor'' dedi. Schuster, Fatih Tekke'yi neden kadroya almadığı sorusuna ise ''Fatih, şu anda fiziki olarak oynayacak durumda değil'' yanıtını verdi. -''1960'LARIN FUTBOLUNU BEKLEMİYORDUM''- Alman teknik adam, rakip takımın oynadığı futbolu da eleştirerek, ''Buraya geldiğimde rakiplerden 1960'ların futbolunu beklemiyordum. 2010'da böyle futbol oynanması beni de şaşırtıyor'' şeklinde konuştu. Takımda eksik oyuncu bulunduğunda normal bir takım havasına girdiklerini anlatan Schuster, ''Quaresma'nın olmaması, Guti'nin olmaması, Bobo'nun sakatlığı bizi normal bir takım durumuna sokuyor. Bu da rakip takımlar için avantaj oluyor'' ifadelerini kullandı. -TABATA: ''FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK''- Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Tabata ise Konyaspor karşısında ellerine geçirdikleri fırsatları değerlendiremediklerini, bu nedenle de puan kaybına uğradıklarını söyledi. Tabata, maç sonrası yaptığı açıklamada, ''Her zamanki gibi çok iyi oynadığımız ve çok gol pozisyonu bulduğumuz bir maç oldu. Ancak elimize geçirdiğimiz şansları iyi değerlendiremedik. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız ve bu hataları tekrarlamayıp maçları kazanmalıyız'' şeklinde konuştu. Hilbert ise ilk golü çok kolay yediklerini belirterek, ''Ancak 2-1 öne geçtik. 3. golü atsak farka gidecektik. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı inanılmaz bir şekilde berabere bitirdik'' dedi.