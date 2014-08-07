Schumacher'in hastane dosyasını çalmaya çalışan zanlı intihar etti

Kayak kazası sonrası yaralanan eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in daha önce tedavi gördüğü Fransa'daki Grenoble Hastanesi'ndeki dosyasını çalmakla suçlanan zanlı intihar etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Zürih Kantonu Savcılığından yapılan açıklamada, dün tutuklanan zanlının bugün, kaldığı hücrede kendini asmış olarak bulunduğu bildirildi. Açıklamada, adı açıklanmayan fakat İsviçre helikopter şirketi Rega'da yönetici olarak çalıştığı belirtilen sanığın, "hasta mahremiyeti ve tıbbi gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi.

Savcılık açıklamasında, ilk incelemelere göre ölüme başka bir kişinin neden olma ihtimalinin bulunmadığı da ifade edildi. Schumacher, komadan çıkmasının ardından, 16 Haziran'da Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nden İsviçre'deki Lozan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, 45 yaşındaki eski Formula 1 pilotunun sevk işlemleri sırasında helikopter şirketi Rega ile de temas kurulmuştu.

Fransız gazetesi "Le Dauphine Libere" temmuz başlarında, Schumacher'in dosyasının Avrupa'daki medya kuruluşlarına yaklaşık 67 bin 200 dolar karşılığında teklif edildiğini ve teklifin Zürih merkezli Rega helikopter şirketinin IP adreslerini kullanan bir bilgisayardan geldiğini bildirmişti.

Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nin yetkilileri de Alman sporcunun hasta dosyasının çalınması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.