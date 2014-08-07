T24 LogoT24 Logo
Dünya

Schumacher'in hastane dosyasını çalmaya çalışan zanlı intihar etti

Zürih Kantonu Savcılığı, kayak kazasında yaralanan Michael Schumacher'in tedavi gördüğü hastanedeki dosyasını çalmaya çalışan kişi intihar etti

07 Ağustos 2014 00:09

Kayak kazası sonrası yaralanan eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in daha önce tedavi gördüğü Fransa'daki Grenoble Hastanesi'ndeki dosyasını çalmakla suçlanan zanlı intihar etti. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Zürih Kantonu Savcılığından yapılan açıklamada, dün tutuklanan zanlının bugün, kaldığı hücrede kendini asmış olarak bulunduğu bildirildi. Açıklamada, adı açıklanmayan fakat İsviçre helikopter şirketi Rega'da yönetici olarak çalıştığı belirtilen sanığın, "hasta mahremiyeti ve tıbbi gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi.

Savcılık açıklamasında, ilk incelemelere göre ölüme başka bir kişinin neden olma ihtimalinin bulunmadığı da ifade edildi. Schumacher, komadan çıkmasının ardından, 16 Haziran'da Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nden İsviçre'deki Lozan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, 45 yaşındaki eski Formula 1 pilotunun sevk işlemleri sırasında helikopter şirketi Rega ile de temas kurulmuştu.

Fransız gazetesi "Le Dauphine Libere" temmuz başlarında, Schumacher'in dosyasının Avrupa'daki medya kuruluşlarına yaklaşık 67 bin 200 dolar karşılığında teklif edildiğini ve teklifin Zürih merkezli Rega helikopter şirketinin IP adreslerini kullanan bir bilgisayardan geldiğini bildirmişti.

Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nin yetkilileri de Alman sporcunun hasta dosyasının çalınması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

ETİKETLER

Schumacherdosyaintihar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24