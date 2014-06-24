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Yaşam

'Schumacher'in hasta dosyası çalındı' iddiası

Schumacher'in hasta dosyasının kazanın ardından tedavi gördüğü Fransa'daki Grenoble Hastanesinden çalındı ve satışa sunulduğu iddia edildi

24 Haziran 2014 13:13

Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan, yaklaşık altı ayın ardından komadan çıkan Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in hasta dosyanın çalındığı iddia edildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Schumacher'in hasta dosyası kazanın ardından tedavi gördüğü Fransa'daki Grenoble Hastanesinden çalındı ve satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, çalınan belgelerin Almanya, İngiltere ve Fransa'da yayın yapan çeşitli medya kurumlarına satın almaları için teklif edildiği ileri sürülen haberde, dosyayı satan kişinin söz konusu belgeler için en az 60 bin İsviçre frangı (yaklaşık 50 bin euro) talep ettiği kaydedildi.

Haberde, dosyanın gerçek olduğunu Schumacher'e yapılan muhtemel cerrahi müdahaleler hakkındaki ayrıntılarıyla ispatlanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Dosyanın hastaneden nasıl çalındığının bilinmediği belirtilirken, polisin, belgelerin hastanenin güvenli bir bilgisayarından kopyalanıp kopyalanmadığı konusunda soruşturma yaptığı bildirildi.

 

Menajerinden sert tepki

 

Haberde görüşlerine yer verilen Schumacher'in eski menajeri Sabine Kehm, olaydan dolayı dehşete düşülmesi ve bunun tiksintiyle karşılanması gerektiğini ifade ederek, "Ben sadece bu belgeleri satın almamayı ve yayınlamamayı kuvvetle tavsiye edebilirim. Tüm imkanları kullanarak buna karşı çıkacağız" ifadesini kullandı.

Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşmüş ve başını kayaya çarparak ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Fransa'daki Grenoble Hastanesinde ameliyat edilen Schumacher'e ocak ayı sonunda verilen narkoz azaltılmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti. Efsanevi pilotun 16 Haziran'da komadan çıktığı açıklanmış ve Grenoble Hastanesinden taburcu edilerek uzun rehabilitasyon süreci için tedavisinin Lozan Üniversitesi Hastanesinde sürdürüleceği ifade edilmişti.

 

‘Yatalak kalacak’

 

İsviçreli uzman nörolog Dr. Erich Riederer, komadan çıkan Alman pilotun sağlıkdurumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Schumacher artık yatalak kalacak ve hayatı boyunca başkalarının yardımına muhtaç olacak" dedi.

 

 

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