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Yaşam

Schumacher'den iyi haber: Ailesini tanıyabiliyor, hareket edebiliyor...

Eski Formula 1 sürücüsü Philippe Streiff, Michael Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi

30 Aralık 2014 13:12

Tedavisi evinde süren efsane pilot Michael Schumacher artık ailesini tanıyıp iletişim kurabiliyor, az da olsa hareket edebiliyor.

Eski Formula 1 sürücüsü Philippe Streiff, ziyaret ettiği Michael Schumacher'in durumunun iyiye gittiğini söyledi.

1989'da geçirdiği kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Streiff, doktorları ortak olan Schumacher ile ilgili Le Parisien Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Schumacher eşi ve çocuklarını tanıyabiliyor. Ancak henüz konuşamıyor. Gözleriyle anlaşıyor. Hafızasında problem var. Yavaş yavaş yürüme çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

 

Çocuklarını görünce ağladı

 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; çok az da olsa hareket edebilen Schumacher'in, 2 yıl içinde en azından koltuk değnekleri ile yürüyebileceği yönünde ümitler artıyor. Alman pilotun iyileşme süreciyle ilgili en duygusal anlardan biri ise ilk kez çocuklarını tanıdığında yaşandı. Schumi çocuklarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

 

1 yılın anatomisi

 

29 Aralık, sat 13:00 Fransa 'da pistin 4.5 metre dışında kayarken kafasını kayaya çarptı. Kazadan dakikalar sonra yapılan ilk müdahalede bilinci yerindeydi ancak şaşkındı.

30 Aralık: Grenoble'daki hastaneye kaldırılan Schumacher'in durumunun "çok ciddi" olduğu ve beyninde ağır bir hasar oluştuğu açıklandı.

1 Ocak: Menajeri Sabine Kehm, Alman pilotun durumunun stabil olduğunu açıkladı.

3 Ocak: Schumacher'in 45. doğum gününde binlerce hayranı hastaneye akın etti.

8 Ocak: Albertville'de soruşturma sonucunda Schumacher'in kazasının hızlı kaymasından kaynaklanmadığı açıklandı.

30 Ocak: Schumacher'in yapay komadan yavaş yavaş çıkarılması kararı alındı.

17 Şubat: Soruşturma sonucunda kazada kimsenin ihmalinin olmadığı açıklandı.

4 Nisan: Schumacher'in ilk uyanma emareleri belirdi.

16 Haziran: Komadan çıkan Schumacher'in rehabilitasyon süreci başladı.

9 Eylül: Schumacher hastaneden ayrılarak uzun sürecek tedavi süreci için evine geçti.

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