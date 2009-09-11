Schumacher 3 yıl daha Ferrari'de

Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher, İtalya'nın Ferrari takımında yaptığı danışmanlık görevini 3 yıllığına uzattı.

Schumacher, Ferrari'de 3 yıl daha yol arabaları üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

İtalyan takımıyla 5 yıl şampiyonluk elde eden Schumacher, 2006 yılında pilotluktan ayrıldıktan sonra Ferrari ile çalışmaya başlamıştı.

40 yaşındaki Alman pilot, geçen ay Ferrari pilotu Felipe Massa'nın kaza geçirmesinden sonra yeniden Formula 1 yarışlarına katılması gündeme gelmiş fakat boynundaki ağrıları nedeniyle yarışmaktan son anda vazgeçmişti.

Formula 1'de üst üste 7 yıl şampiyon olan efsanevi pilot, halen yarışma arzusunda olduğunu da belirtti.



