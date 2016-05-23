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Dünya
Deutsche Welle

Schulz: Türkiye ‘tek adam devleti’ olma yolunda

AP Başkanı Martin Schulz Türkiye’nin ‘tek adam devleti’ olma yolunda olduğunu söyledi. Shulz, son gelişmelerden sonra Türkiye’nin Avrupa değerlerinden ‘nefes kesici bir hızla’ uzaklaştığını söyledi.

23 Mayıs 2016 15:55


Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde bir ‘tek adam devleti‘ yolunda ilerlediğini belirtti. Schulz, “Başbakan Merkel ve AB hükümet başkanları Türkiye Cumhurbaşkanı’na izlediği politikanın Avrupa’nın temel değerleriyle bağdaşmadığını çok açık bir şekilde söylemelidir“ dedi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını eleştiren ve AKP Kongresi'nde 'başbakanlık makamının ortadan kaldırıldığını' savunan Schulz, bu gelişmelerin AB'nin Türkiye ile işbirliği içinde olmasını güçleştirdiğini ifade etti.

Schulz, vize muafiyeti için Ankara'nın kriterleri yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, bu kriterler yerine getirilmediği sürece konunun AP'nin gündemine gelmeyeceğini yineledi. AP Başkanı, ‘gücün tek bir kişinin elinde toplanmasının yorumsuz ve icraatsız şekilde kabul edilemeyeceğini' ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhrubaşkanı Erodğan'ın bugün İsanbul'da düzenlenen BM dünya İnsani Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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