Scholes’tan yeşil sahalara veda

T24 - Manchester United'ın orta saha oyuncularından Paul Scholes, 36 yaşında yeşil sahalara veda etti.



Manchester United, Paul Scholes’un jubilesi için ABD'nin Cosmos takımıyla karşı karşıya geldi. Jübile maçında Manchester United, Cosmos'u 6-0 mağlup etti.



Maçın 8. dakikasında takımının ilk golüne imza atan Paul Scholes'u maçtan sonra kutlayanlar arasında efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele de yer aldı.



Paul Scholes, yaptığı konuşmada ''Umarım onlara iyi hatıralar bırakmışımdır'' dedi



17 sezonda 676 kez Manchester United forması giyen Scholes, İngiltere Milli Takımı formasını da 66 kez terletmişti.



