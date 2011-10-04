-Schmidt: Dizlerimin bağı çözüldü STOCKHOLM (A.A) - 04.10.2011 - Nobel Fizik Ödülünü kazanan bilim adamlarından Brian Schmidt, haberi aldığında dizlerinin bağının çözüldüğünü söyledi. Stockholm'den haberi, Canberra'da yerel saatle 21.00'de telefonla aldığını belirten Schmidt, tepkisini şöyle anlattı: "Bunu kesinlikle beklemiyordum. Önce uyumayı deneyeceğiz. Kutlama yarına." Schmidt, Nobel ödülünü paylaştığı meslektaşı Adam Riess ile birlikte evrenin giderek artan hızla genişlediğini keşfiyle ilgili olarak da "Bu çılgın sonuç bizi gerçekten çok şaşırttı" diye konuştu. Ödülü almak için 10 Aralık'ta mutlaka Stockholm'e gideceğini belirten Schmidt, Alaska'da büyüdüğünü, soğuk bir bölgeye gidecek olmaktan sevinç duyduğunu ifade etti.