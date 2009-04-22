Schiphol kazasında THY teknisyeni kelepçelenmiş

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na iniş yapmak isterken bir tarlaya düşen ve 10 kişinin ölmesine neden olan THY uçağına ilk müdahalenin sebebinin FBI olduğu ortaya çıktı. Vatan gazetesi yazarlarından Can Ataklı, köşesinde (22 Nisan 2009) konuyla ilgili edindiği bilgileri aktardı. Ataklı'nın "FBI düşen THY uçağına 40 dakika kimseyi yaklaştırmadı" başlıklı yazısı şöyle:



Türk Hava Yolları’nın Tekirdağ isimli yolcu uçağı 25 Şubat günü Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na inerken düştü. Kazada 10 yolcu hayatını kaybetti. Üzerinde çok tartışılan bu kaza ile ilgili çok ilginç bir bilgi aldım.



Herkesin herhalde hafızasında hâlâ canlı olarak duruyordur: THY uçağının inerken düştüğü olaydan 15 dakika kadar sonra duyulmuş ve ilk fotoğraf da televizyon ekranlarından yayınlanmıştı.



TV’LER CANLI YAYINDA: Ardından olay yerine koşan TV kameramanları, alanın dışından canlı yayına geçmişti. Bu sırada çok dikkat çekici bir şey de ekranlara yansıyordu. Üç parçaya bölünmüş uçak tarlanın ortasında yatıyordu, ama etrafı boştu. Ne bir koşan vardı, ne itfaiye gelmişti ne de ambulanslar olay yerine ulaşmıştı.



NEDEN KİMSE YOK?: Bu görüntüyü dakikalarca izledik. Herkesin aklında o sırada “Kurtulan var mı?” sorusu olduğundan, belki de yayının canlı olduğu anlaşılmadığı için bu dikkatlerden kaçmış olabilir. Ardından çelişkili açıklamalar yapılmaya başlandı. “Çok şükür” uçaktaki kimse ölmemişti. Aradan biraz zaman geçti “birkaç ölü” olduğu anlaşıldı. En sonunda ise toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



MEDYANIN BAKIŞI: Türkiye medyası ertesi gün genellikle Hollandalı yetkililerin “insana verdiği önem” üzerinde duran başlıklarla çıktı. Çünkü Hollandalı makamlar son derece sorumlu davranmışlar, spekülasyonlara yol açmamak için önce tüm arama kurtarma çalışmalarını bitirip çevre güvenliğini sağladıktan sonra açıklamaları yapmışlardı. Peki, gerçek bu muydu?



DE TELEGRAAF GAZETESİ: Kazadan 45 gün kadar sonra bir Hollanda gazetesi “Düşen THY uçağında Pentagon’u ilgilendiren çok gizli bilgilerin olduğunu, FBI’ın başarılı bir operasyonla bu gizli bilgilerin bulunduğu leptopları ‘başına bir iş gelmeden’ kurtardığını” yazdı.



GİZLİ ASKERİ BİLGİLER: Uçakta bulunan Ronald A. Richey, John Salman, Ricky E. Wilson ve Michael T. Kemmer, Boeing firmasında çalışıyordu ve yanlarında Pentagon için geliştirilen bir askeri projenin çok gizli kayıtları vardı. Ne yazık ki Amerikalıların hepsi ölmüştü.



NASIL ORGANİZE OLDULAR: İşte o andan itibaren aklıma takılan bir soruyu cevaplamak için soruşturmaya başladım:“Amerika düşen bir uçaktan leptopları nasıl almıştı, o kargaşa içinde bunu nasıl organize etmişlerdi?”



AKILALMAZ OPERASYON: Araştırmayı biraz derinleştirince ortaya müthiş bir gerçek çıktı. FBI örneklerini 24 dizisinde gördüğümüz gibi akılamaz bir operasyon yapmıştı. Kaza öğrenildiği an harekete geçen FBI, Hollandalı yetkililere “Uçağa kimse yaklaşmayacak” talimatı vermişti. Hollanda da bunu kabul etmişti.



CEVAP BUYMUŞ: Bizim ekranlarda “Neden uçağın yanında kimse yok, oysa kaza havaalanına çok yakın bir yerde gerçekleşti. Yardım gelmesi bu kadar uzun sürer mi?” sorularımızın cevabı meğerse buymuş.



ÇANTA ALINIYOR: Hollanda uçağa kimseyi yaklaştırmayınca FBI ajanları olay yerine yetişiyor, uçağa girip “nerede oturduklarını bildikleri” Amerikalıları buluyor ve şifreli çantayı alıp çıkıyorlar. Kurtarma çalışmaları da bundan sonra başlıyor.



TEKNİSYENE KELEPÇE: Konuyu THY Genel Müdürü Temel Kotil’e sordum. Kotil, “O gün neler yaşandığını tam olarak bilemiyoruz henüz. Ama bizim alandaki bir teknik görevlimiz, boynunda apron kartı olduğu halde uçağa koşmak isterken bazı Amerikan ajanları tarafından durdurulmuş. Elemanımızın ısrarla uçağa gitmek istemesi üzerine yere yatırılıp elleri kelepçelenmiş ve bir saat depoda tutulmuş” dedi.



KURTULAN OLURDU: Düşünüyorum da, eğer FBI bu inanılmaz operasyona kalkışıp yardımı 40 dakika bekletmeseydi ölen 10 kişiden kurtulan olabilirdi. Çünkü görgü tanıkları ilk dakikalarda pilotların hareket ettiğini ama sıkıştıklarını söylediler. Zamanında yetişilse belki de şu anda yaşıyorlardı.



YA AMERİKALILAR: Ölen 10 kişinin içinde gizli bilgileri taşıyan Amerikalıların da bulunması da şüphe çekiyor. Onca kurtulan yolcu arasında Amerikalıların olmaması tuhaf geliyor.

