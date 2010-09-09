-SCHINDLER TÜRKİYE'YE TAŞINDI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Dünyanın ''en büyük'' yürüyen merdiven ve ''ikinci büyük'' asansör üreticisi Schindler, İsviçre'de bulunan, Türkiye'nin de bağlı olduğu Kuzey Afrika-Yakın Doğu merkezini Türkiye'ye taşıdı. Schindler Türkiye Genel Müdürü Mete Zadil, Türkiye'de istatistiksel olarak kaç asansör bulunduğunun bilinmediğini ancak 180-200 bin civarında asansör olduğu ve yılda 8 bin-12 bin asansör satıldığı tahmininde bulundu. Mete Zadil, Türkiye'nin bağlı bulunduğu North Africa-Near East (Kuzey Afrika-Yakın Doğu) merkezinin İsviçre'den Türkiye'ye alındığını bildirerek, şunları söyledi: ''Bu, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir şey. Bu tip kararlar gün aşırı alınmıyor, bir kere alınıyor. Önceki merkez İsviçre'deydi. İsviçre'den alıp Türkiye'ye koydukları zaman, kalıcı bir durum oluyor. Bölgenin buraya taşınmış olması çok önemli. Üretim hep düşündüğümüz bir şey. Sıcak da bakıyorum, yapmalıyız diye düşünüyorum, ancak sadece benim kararımla olan bir şey değil. Schindler bütün dünyada üretimi belli merkezlere kaydırmış durumda. En azından belli içeriklerin yapılmaması için hiçbir neden görmüyorum. Konuşması her zaman geçiyor, uygun zaman bekleniyor. Ne kadar istekli olduğunuza, ne yapmak istediğinize, koşullara bağlı. Doğru zaman olabilir yakınlarda, o yüzden tekrar tekrar bakmak lazım, ancak şu anda çok büyük önceliğimiz değil.'' 2010'da Türkiye'nin büyümesinin 2 katının altında kalmayacak, hatta 3 katına yaklaşacak büyüme elde edebileceklerini kaydeden Zadil, 2011 için de 2010 büyümesinin iki katının altında kalmamayı hedeflediklerini söyledi. Zadil, Schindler'de bütün yöneticilerin asansörlerin bizzat müşterileri ziyaret ederek, asansör teftiş ettiğini, asansörün üzerine çıkarak, kontrolünü yaptığını ve şirketin başındaki Alfred N. Schindler dahil olmak üzere bütün yöneticilerin bakım kotaları bulunduğunu anlattı.